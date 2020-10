NOVI MINISTAR U FAJTU S TVITERAŠIMA, PALE I PSOVKE: Ratku Dmitroviću burno počinje mandat

Ratku Dmitroviću na Tviteru psovali decu, on odgovorio jednako skandalozno

Ratko Dmitrović, budući ministar za brigu o porodici, ušao je u sukob sa tviterašima, pale su i teške reči i psovke, a nekadašnji glodur Večernjih novosti u razgovoru za Kurir kaže da rečnik u takvim situacijama i ne može da bude gospodski.

Sve je počelo od komentara voditelja Ivana Ivanovića o imenovanju Dmitrovića, na šta mu je on napisao uvredljiv odgovor. Tviteraši su počeli da komentarišu ovu prepisku, a jedan tvit se posebno izdvojio: „Svi smo mi Ivan Ivanović. Decu ti je*em.“

Dmitrović je ovom tviterašu na to odgovorio: „Izje*i najpre sve po kući što imaš. Treniraj.“

Psovke budućeg ministra na ovoj mreži osudila je većina tviteraša.

U razgovoru za Kurir budući ministar kaže da je za njega porodica svetinja i da je njegova obaveza da je brani.

- Ako mi neko napadne porodicu, psuje decu, moja ljudska obaveza je da branim to što mi je najsvetije. A ovi koji to koriste za politički napad na novu vladu, na gospodina Šapića, samo slikaju sopstvene portrete. Ponavljam, porodica je u srpskoj tradiciji svetinja. Žao mi je što to ne važi za ove koji se, navodno, bore za bolju Srbiju - poručio je Dmitrović, a na pitanje da li se kaje što je pribegao takvom rečniku, odgovorio je:

- Što se tiče rečnika, on u ovakvim situacijama i uvredama ne može da bude gospodski, jer je napad odvratan i krajnje vulgaran.

Kurir.rs/ K. Blagović Foto: Tamara Trajković, Twitter

Kurir