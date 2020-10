EKSTREMISTI, ANTIVAKCINAŠI I KSENOFOBI PRAVE SAVEZ! ANTONIJEVIĆ: Ne smemo zatvarati oči na jačanje ovih snaga

Nova normalnost u doba pandemije koronavirusa, na koju se ceo svet još navikava, izvukla je na površinu mnoge ekstremne i nazadne snage u društvu. Nasilan upad na festival „Mirdita, dobar dan“, proterivanje migranata iz parka kod Ekonomskog fakulteta, uništavanje eksponata na izložbi stripova, pozivanje da se ignorišu epidemiološke mere, samo su neki od incidenata koje su nedavno u Beogradu pravili desničari, ksenofobi i antivakcinaši, okupljeni u nekoliko organizacija.

Juriš na parlament

A da stvar bude još gora, lider Srpske desnice Miša Vacić javno je promovisao ujedinjenje pomenutih snaga. Uz poruku „Nacionalizam u institucije“, on je pozvao predsednicu pokreta Živim za Srbiju Jovanu Stojković, koja je poznata kao antivakcinaš, zatim liderku desničarskog pokreta Zavetnici Milicu Đurđević i lidera ekstremnog Levijatana Pavla Bihalija da se udruže, jer tako ujedinjeni imaju „daleko iznad cenzusa“.

S druge strane, i poslednja merenja pulsa naroda u Srbiji krajnje su upozoravajuća, jer ukazuju na to da su protivnici vakcina i nošenja maski, ultradesničari i zagovornici antimigrantske politike, inače svi skloni nasilju, toliko ojačali da bi organizacije s takvim barjacima danas na izborima sasvim lagano ušle u parlament.

Lekcija iz Zagreba

Sagovornici Kurira upozoravaju da se pred svim ovim ne smeju zatvarati oči. Direktor Fonda za otvoreno društvo Milan Antonijević ocenjuje za Kurir da je više nego vidljiv nalet ekstremnih desničara, pogotovo među mladima, kao i onih koji su protiv vakcina i nošenja maski.

- Ne smemo zatvarati oči pred tim. S njima treba razgovarati. Ono što se nedavno desilo u Hrvatskoj (ispred zgrade hrvatske vlade je upucan policajac, napadač je pobegao, pa izvršio samoubistvo, prim. aut.) pokazuje šta može da se desi kada ih ne slušate. To treba da nam bude lekcija. Videli smo scene i u Beogradu na festivalu „Mirdita, dobar dan“, i to nam govori da se ne smemo plašiti razgovora s njima. Oni koji se protive nošenju maski i vakcinaciji, zagovaraju antimigrantsku politiku i veruju da je Zemlja ravna ploča ne treba da budu zastupljeni u medijima, jer su oni željni medijske pažnje. Prostor treba dati struci. A ako smo kao društvo zaista odnegovali ljude koji misle da Zemlja nije okrugla, onda oni i treba da budu zastupljeni u parlamentu - smatra Antonijević.

- Namerno neću da ih imenujem, ali te organizacije beleže trend rasta i očigledno imaju sve veći broj pristalica. Pandemija je i u svetu ojačala te snage i one postaju sve prijemčivije u populaciji, odnosno među biračima, koji traže krivca u vlasti, u Svetskoj zdravstvenoj organizaciji, migrantima... A krivac im se servira u površnim obrazloženjima i različitim teorijama zavera. Ne postoji monolitni pokret u svemu tome, jer se te organizacije prilično razlikuju međusobno.

Da smanjimo mržnju u narodu

Predsednik Aleksandar Vučić nedavno je izrazio zabrinutost zbog istraživanja koja pokazuju da bi danas partije koje su protiv vakcinacije, korone i migranata osvojile značajno prisustvo u parlamentu:

- To je jedan od problema s kojima se država mora suočiti kako bi se smanjila mržnja u narodu. Na moje iznenađenje, u parlament bi ušla Radulovićeva stranka, ukoliko bi nastavio da drži politiku Zemlja je ravna ploča, protiv vakcinacije i korone... Ima i drugih desničarskih grupa koje su ostvarile rast iz meni nejasnih razloga, i to do 250 odsto. Za mene je iznenađujuća podrška ovoj grupaciji političkih opcija i nisam radostan zbog toga. Mada, priznajem političku realnost i sa ovim problemom se moramo pozabaviti kako bismo smanjili mržnju u našem narodu.