BRNABIĆEVA JASNA SA SKUPŠTINSKE GOVORNICE: Prvi cilj borba protiv kovida 19 i jačanje srpskog zdravstva PRED NAMA JE TEŠKA ZIMA

BEOGRAD - Prvi cilj Vlade Srbije biće borba protiv virusa kovid 19 i jačanje našeg zdravstva, izjavila je danas mandatarka za sastav nove vlade Ana Brnabić.

"Pred nama su teški dani i teška zima i još jedna teška godina u kojoj ćemo morati da nastavimo ovu borbu", navela je Brnabić u ekspozeu.

Kaže da očekuju da će svet tek 2022. godine moći da se vrati u nekakvu normalnost, a da će se u ekonomskom smislu svet od ove krize oporaviti tek 2029. godine, s tim što će tada odnos snaga u svetu verovatno biti mnogo drugačiji.

U svemu tome, Srbija mora da nastavi da napreduje i mora da napreduje još brže, naglasila je Brnabić.

U prethodnom periodu, ulaganja u zdravstvenu infrastrukturu bila su izuzetno značajna i od 2016. obnovljeno je skoro 80 objekata primarne zdravstvene zaštite.

U toku su radovi na šest velikih domova zdravlja, a pokrenute su i nabavke za dodatne objekte.

"Ulažemo više od 200 miliona evra u obnovu i izgradnju 20 opštih bolnica i zdravstvenih centara širom Srbije i više od 300 miliona evra u izgradnju i obnovu klinika i specijalizovanih bolnica. U toku su radovi na KC Srbije, gde će 1. faza biti gotova krajem 2021. godine. Uskoro očekujemo početak radova na kompletnoj rekonstrukciji i izgradnji KC Vojvodine (investicija oko 34 miliona evra) i objavu tendera za KC Kragujevac (30 miliona evra)", rekla je Brnabić.

Apsolutni prioritet biće da vlada završi započete projekte zdravstvene infrastrukture i započne nove, a pre svega izgradnju nove Univerzitetske dečje klinike, Tiršova 2.

Srbija danas zemlja koja pobeđuje

Srbija je danas mnogo drugačija zemlja nego 2017. godine i fundamentalno drugačija nego 2014. godine, prestala je da bude zemlja koja niže istorijske poraze i postala zemlja koja pobeđuje, poručila je danas mandatarka za sastav nove vlade Ana Brnabić, na početku izlaganja ekspozea pred poslanicima.

"Počeli smo konačno da verujemo u sebe, u sopstvene kapacitete i uspeh, ne tražimo izgovore za neuspehe. Počeli smo da radimo i prestali da kukamo", rekla je Brnabić koja je vodila i prethodnu vladu, dodajući da joj je čast da po drugi put traži podršku za program rada vlade koji predlaže. Ona je ukazala da je Srbija, na međunarodnom planu, postala zemlja koja se poštuje i uvažava, vodi nezavisnu i samostalnu spoljnu politiku, pouzdan je partner za razgovor, a ne zemlja pred koju se postavljaju uslovi i ultimatumi. Takođe, Srbija je danas finansijski i ekonomski stabilna zemlja, dodala je Brnabić.

"Zemlja u kojoj je nezaposlenost na rekordno niskom nivou od 7,3 odsto, prosečna neto plata veća od 500 evra i zemlja u kojoj se plate i penzije kontinuirano povećavaju. Zemlja koja je ušla u period stabilnog rasta čija je stopa jedna od najvećih u ovom delu Evrope, a ove godine će verovatno biti najveća", navela je ona. Mandatarka je rekla da sve to treba da bude na ponos svim građanima, jer smo to, kaže, uradili svi zajedno: "Radili smo zajedno, borili smo se zajedno, menjali smo naše navike i razmišljanja, kako bi mi sami bili uspešniji, i kako bi onda naše društvo bilo uspešnije". "Ovo što smo uradili u poslednjih šest do sedam godina je bilo sve osim lako", navela je Brnabić.

Prioritet je da se, u saradnji sa Vojskom Srbije, do kraja godine završe dve potpuno nove kovid bolnice, u Beogradu i Kruševcu.

"Nastavićemo da radimo na stalnom povećanju plata u zdravstvu, kao i u njihovu edukaciju, opremu na kojoj rade i uslove u kojima rade", poručila je Brnabić.

Podseća da su do 2013. godine, plate u zdravstvu bile sramno male - plata doktora specijaliste iznosila je 67,540 dinara, dok je plata medicinske sestre iznosila svega 32,454 dinara.

Ovo je vlada kontinuiteta, sa 6 važnih ciljeva Mandatarka Brnabić naglasila je danas da će nova vlada biti vlada političkog i ekonomskog kontinuiteta i imaće šest ciljeva o kojima će posebno voditi računa. "Ova vlada imaće šest ciljeva o kojima će posebno voditi računa, naglasila je Brnabić. - borba protiv kovida - Kosovo i Metohija - borba protiv organizovanog kriminala i rat protiv mafije - nezavisno odlučivanje Srbije - vladavina prava i ubrzanje reformi i dalje ekonomsko jačanje Srbije

Ona je rekla da će nova vlada u skladu sa potrebama, izazovima sa kojima se suočavamo i rezultatima otvoriti nove teme koje će dalje doprineti snazi naše zemlje i kvalitetu života u njoj.

Do 2020. godine, uspeli smo da plate doktora specijalista povećamo 57 odsto, a plate medicinskih sestara 67 odsto, naglasila je Brnabić.

Da bi naše zdravstvo bilo još efikasnije u mandatu ove vlade mora da se otvori nova tema, a to je digitalizacija zdravstva.

"Moramo da obezbedimo svim građanima Srbije jedinstveni elektronski zdravstveni karton u kome će biti podaci iz svih zdravstvenih ustanova, dostupni građanima u svakom trenutku, a njihovim lekarima kad god su im potrebni", kaže premijerka.

Na taj način, građani će zaista biti postavljeni u centar zdravstvenog sistema. Povezan zdravstveni sistem će biti mnogo transparentniji, efikasniji i kvalitetniji, uz značajne uštede za državni budžet koje će onda moći da se usmere na zdravstvenu infrastrukturu i plate.

"Oblast zdravstva i biomedicinskih nauka, vidimo i kao značajnu priliku za razvoj naše ekonomije i naše političko pozicioniranje. Procena Svetskog ekonomskog foruma je da će svet 2040. godine trošiti 25 hiljada milijardi dolara godišnje na zdravstvo. Kao i u drugim oblastima gde tehnologija izaziva pravu revoluciju, novi igrači imaju šansu za rast koju ne bi imali da ovih promena nema. Mi želimo da što više njih bude iz Srbije i u Srbiji", rekla je Brnabić.

