DRŽAVA POKAZALA ZAHVALNOST ZDRAVSTVENIM RADNICIMA: Vučić najavio jednokratnu pomoć od 10.000 dinara svim medicinarima

"Po broju zaraženih ljudi danas je za Srbiju najteži dan. Razgovarali smo o tome kako da se suprotstavimo ovim zabrinjavajućim brojkama i narastajućoj zarazi. Kako da obezbedimo funkcionisanje zdravstvenog sistema i šta možemo da uradimo po pitanju dodatnog opremanja naših bolnica. Ono što je važno, brojke svakako brinu, ali i uz to situacija je značajno bolja nego u ostatku Evrope. Izražavam ogromnu zahvalnost našim lekarima i zdravstvenim radnicima. Na ovaj način pokazujemo da brinemo o našim ljudima i da imamo snage da se izborimo sa svetskim problemom koji je korona virus doneo. Želimo da držimo i čuvamo našu ekonomiju, ali i živote ljudi i zato će se najstrože sankcionisati svako kršenje mera."- Predsednik Republike Srbije Aleksandar Vučić nakon sastanka sa rukovodiocima svih kovid bolnica u Srbiji.

