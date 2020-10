IMAGINARIJUM DRAGANA ĐILASA: Lider SSP u svađi sa zdravim razumom, logikom i konkretnim brojkama!

Lider Stranke slobode i pravde Dragan Đilas izgradio je oko sebe čitav imaginarni svet, u koji pokušava da uvuče sve koji ga okružuju. Đilasova omiljena igra u javnim nastupima, a pogotovo prema svojim ljudima, jeste obmanjivanje brojkama i izokretanje činjenica, bilo da priča o ekonomiji, zauzdavanju epidemije koronavirusa, borbi države protiv kriminala, bilo o svom političkom rejtingu.

Đilas se zapravo ponaša poput bogatog razmaženog derišta koje sebe zamišlja kao najlepše, najpametnije i najpoželjnije kad se pogleda u ogledalo. Međutim, pošto ima zahtevnu ambiciju da bude ozbiljno shvaćen kao političar, imamo potrebu da Đilasa podsetimo da u svetu odraslih i odgovornih ljudi ne postoji političko igralište u kojem on može da ubeđuje sve okolo da je Srbija bez njega na vlasti crna rupa Evrope. Đilas mora da otvori oči i da shvati da postoji nešto što se zove neumoljiva realnost, nešto što je savim drugačije od njegovih želja, spinova i maštarija.

foto: Sonja Spasić

Boli ga rejting

U šarene laže lidera SSP sve manje ljudi veruje, pogotovo u njegovom najbližem okruženju. To potvrđuju i najnovija istraživanja javnog mnjenja eminentnih agencija. Razumljivo je da to kod Đilasa izaziva nelagodu i potrebu za novim pravdanjima javnosti i svojim ljudima, ali neshvatljivo je da on svoj bes iskaljuje na istraživače, ne zamerajući sebi ništa. Još manje je prihvatljivo da podmeće svoju verziju stvarnosti, po kojoj Aleksandar Vučić i njegova Srpska napredna stranka navodno mogu da računaju na 38,6 odsto glasova. Izgleda da je Đilasa baš zabolelo kada je u utorak u emisiji „Upitnik“ na RTS Marko Uljarević iz „Ipsosa“ izneo najnovije rejtinge: Vučić i SNS, i to bez koalicionih partnera, na istorijskom su maksimumu od 63 odsto podrške birača, a SSP se trenutno meri na skali od jedan do tri odsto. Šta ovde gospodinu Đilasu nije jasno?

Deveti i 14. u Evropi

Ovaj opozicioni lider iskoristio je i krizu izazvanu pandemijom kovida 19 kao svoj teren za omiljenu igru - manipulaciju podacima i saplitanje države dok se bori za život svakog građanina Srbije. Đilas sam sebe proglašava za neprikosnovenog medicinskog stručnjaka, ruši autoritet onih koji mesecima stoje u prvim borbenim redovima, pa na kraju proglašava Srbiju najgorom zemljom u borbi protiv pandemije. Zapravo on govori da je Srbija na pretposlednjem mestu u svetu i da je samo Kolumbija ispod nje. Šta gospodinu Đilasu opet nije jasno? Podaci iz registra „Vorldomitersa“ (Worldometers), koji prati sve države sveta, pokazuju da je naša zemlja na devetom mestu u Evropi po broju zaraženih na milion stanovnika, a na 14. mestu po broju mrtvih na milion stanovnika. Po oba ova kriterijuma Srbija je ubedljivo najbolja u regionu i među uspešnijim u Evropi.

Do pre nekoliko dana Srbija je čak bila „pusto ostrvo“ usred Evrope. Dok je Đilas kritikovao naš krizni štab, podaci Evropskog centra za prevenciju i kontrolu bolesti (ECDC), najmerodavnije takve institucije na Starom kontinentu, pokazivali su da Srbija ima 20 zaraženih na 100.000 stanovnika u poslednje dve nedelje. Ove Đilasove obmane i manipulacije najviše mu služe, čini se, za mađijanje nad svojim ljudima, u čemu je sve manje uspešan.

Smeta mu i jaka ekonomija

Uprkos ubedljivim podvizima srpske ekonomije da bude jedna od najjačih u Evropi usred pandemije i ekonomske krize i činjenici da za to prima čestitke sa svih relevantnih adresa, Dragan Đilas nastavlja da obmanjuje javnost, i to najčešće preko medija u vlasništvu Dragana Šolaka, tvrdnjama o posrnuću privrede i izmišljenom javnom dugu, koji, kako panično najavljuje, svakog građanina Srbije zavija u crno.

- Srbija zaista duguje, odnosno dugovaće kad povučemo sve pare za koje smo potpisali ugovore ili se javno obavezali, čak 50,4 milijarde evra - naveo je Đilas.

Istina je i ovoga puta izvan Đilasovog imaginarijuma: ekonomska politika i reforme Srbiju su dovele na sam vrh Evrope. Nesumnjiv dokaz o stabilnosti srpske ekonomije je procena Međunarodnog monetarnog fonda (MMF), koji je poboljšao prognozu BDP Srbije za 2020. godinu. MMF je pohvalio i monetarne i finansijske mere i veliki fiskalni paket, koji su uvedeni kao odgovor na krizu, ocenivši da su odigrali ključnu i pozitivnu ulogu u pružanju podrške ekonomiji. Nije onda slučajno da čak 61 odsto svih stranih direktnih investicija na zapadnom Balkanu završi u Srbiji.

A stanje javnog duga i ekonomiju Srbije Đilasu je objasnio ministar finansija Siniša Mali.

foto: Zorana Jevtić

Laži o kriminalu

- Čovek ne može da podnese odlične ekonomske rezultate i učiniće sve da umanji njihov značaj. Činjenica je da ćemo imati najbolji rezultat po pitanju privrednog rasta u Evropi, da nam je javni dug pod kontrolom, da smo pomogli privredu sa 5,8 milijardi evra u jeku najveće krize, da povećavamo plate i penzije, da je nezaposlenost na istorijskom minimumu od 7,3 odsto - naglasio je Mali i podsetio da su uslovi u srpskom zdravstvu neuporedivo bolji nego u vreme Đilasa.

Lideru SSP izgleda da posebno smetaju i rezultati u borbi protiv kriminala, pa koristi svaku priliku da u medijima koje kontroliše Srbiju proglasi „evropskom Kolumbijom“, da je označi kao „državu uhvaćenu u mreži kriminala“... Ipak, ni ovde ne biva onako kako bi Đilas želeo. Činjenice su ponovo neumoljive - Ministarstvo unutrašnjih poslova je u prethodnih nekoliko godina imalo neuporedivo bolje rezultate od perioda rada bivše vlasti.

- Smanjen je broj ubistava za oko 25 odsto, a razbojništava za oko 23 odsto. Ukupan broj krivičnih dela drastično je manji - rekao je nedavno predsednik Aleksandar Vučić, najavivši i odlučnu borbu protiv mafije. A nedavno je i dojučerašnji ministar policije Nebojša Stefanović izneo podatke o borbi protiv korupcije.

- U periodu od 2014. do 2020. godine uhapšeno je 160 direktora javnih preduzeća, predsednika opština, državnih sekretara, pomoćnika ministara, funkcionera na različitim nivoima i svih onih ljudi za koje su se pronašli dokazi i za koje je obezbeđeno da se u sudskom procesu, pred sudovima koji su nezavisni i koji će odlučiti da li je neko kriv ili nije, pokrenu postupci i dođe do pravde za građane Srbije - naveo je Stefanović.

MIRSAD ĐERLEK, DRŽAVNI SEKRETAR ZA ZDRAVSTVO SZO je odala priznanje Srbiji, oni su verovatno validniji od Đilasa foto: Printscreen Pink Državni sekretar u Ministarstvu zdravlja Mirsad Đerlek kaže za Kurir da su Đilasove kritike na račun zdravstvenog sistema samo pokušaj da sebi podigne nepopravljivo loš rejting koji ima. - Đilas se ne razume ni u ono za šta se školovao, a kamoli u zdravstvo i diskusiju o medicini. SZO je odala priznanje Srbiji kao jednoj od uspešnijih zemalja u Evropi u borbi s pandemijom, njihovo mišljenje je verovatno validnije od Đilasovog. Podsetiću, mnoge zemlje EU, kada je u februaru i martu krenuo kovid, upozoravale su našeg predsednika da će nam zdravstveni sistem pući za pet dana. Na našu sreću, a na njihovu žalost i žalost Dragana Đilasa, država je pokazala kako se bori za zdravlje i živote svih građana, ma kojoj političkoj partiji, veri ili naciji pripadaju - kaže Đerlek.

Kurir.rs/ Ekipa Kurira Foto: Shutterstock Montaža

Kurir