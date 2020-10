VUČIĆ: Nekome cilj uspeh zemlje, a nekom rušenje protivnika

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je danas da su gotovo svi projekti koje sadašnja vlast realizuje često na meti kritika njegovih političkih protivnika jer su, kaže, njima i njemu različiti politički ciljevi, te da dok je njegov napredak Srbije, njihov je "rušenje Vučića".

- Trudim se da sanjam visoke snove i težim ka ostvarenju velikih ciljeva, jer samo tako naša zemlja može da ide napred. Naši ciljevi su različiti. Nekome je san i cilj uspeh zemlje, a nekome rušenje nekoga u politici. Ja ostajem pri ovom da zemlja ide napred i da Srbije bude najbolja, rekao je Vučić.

Odgovarajći na pitanje novinara zašto njegovi politički neistomišljenici često kritikuju Beograd na vodi, Vučić je naveo da kod tog projekta nema ništa sporno, a podseća da su tako govorili za gotovo svaki projekat koji je rađen u zemlji.

Naveo je da su njegovi politički protivnici govorili da država nikada neće završiti auto-put do Čačka, a ne samo da je završen taj put do Čačka, već će u decembru biti završen i do Požege.

Nepoverljivi su, dodaje, i kada je izgradnja pruge Beograd - Novi Sad u pitanju, a tom trasom će se, kaže predsednik, sledeće godine u septembru ili oktobru putovati 27 minuta.

Među projektima, koji su, takođe, kritikovani, navodi Vučić, bili su i fontana na Slaviji, rekonstrukcija Trga Republike, dečiji park u Vojvode Vuka, obnova Narodnog muzeja i Muzeja savremene umetnosti, a sada i Nacionalni stadion.

- Gde god hoćete nešto da gradite, uvek nešto nije dobro. Dva su razloga za to. Jedan je strah od promena koji je uvek postojao kod nas, jer smo se bunili za prve sijalice, ne valja kada nam grad sija, a kada ne sija onda se bunimo da je mračan. A drugi razlog su oni političari koji nemaju ideje i snove, a govore protiv nekog, rekao je Vučić.

Govoriti protiv nekoga je lako, kaže on, i dodaje da se on trudi da o svojim političkim protivnicima ne govori, već se trudi da sanja visoke snove i da omogući da naša zemlja ide napred.

Kurir.rs/Tanjug

