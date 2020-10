MALI O MINI ŠENGENU: Svima u regionu će biti bolje, a Srbija će imati najviše korirsti

Ministar finansija Siniša Mali izjavio je danas da su odluke koje su donete danas na konferenciji o "malom Šengenu" veoma važne za sve zemlje regiona, uz poruku da je ta inicijativa budućnost regiona i da daje osnovu za ekonomski razvoj i regiona i svake zemlje pojedinačno.

"To su važni sporazumi. Zamislite kako će ovaj region izgledati kada se samo sa ličnom kartom bude prelazila granica i stizalo do Albanije, Severne Makedonije, ili do neke druge zemlje koje će se uskoro pridružiti ovoj incijativi", rekao je Mali posle online sastanka članica Inicijative.

Ukazao je da će, s obzirom na to da je dogovoreno potpisivanje Sporazuma o unapređenju carinske politike o pojednostavljenju carinskih procedura, kamioni nesmetano prolaziti granice, bez višesatnog čekanja.

Sve će to doprineti razvoju ekonomije celog regiona i direktno razvoju i porastu životnog štandarda svih građana u regionu, rekao je Mali.

Misli da će Srbija imati najviše koristi, kao dominantna ekonomija, ali i ceo region će da ide napred.

Dodao je da je posebna i važna tema na sastanku bila najavljena pomoć EU, budući da ceo region Zapadnog Balkana očekuje devet miliardi evra finansijske podrške investicionog programa Evropske komisije.

"Kroz Mini šengen napravićemo i spisak zajedničkih infrastrukturnih projekata koji donatno treba da doprinesu unapređenju kvaliteta infrastrukture i ekonomskom razvoju regiona", poručio je Mali.

Podsetio je da se 10. novembra očekuje potpisivanje sporazuma, a da će već 11. novembra slika biti sasvim drugačija, kada će krenuti i realizacija dogovorenog.

"Mini šengen je budućnost regiona i osnova za ekonomski razvoj celog regiona i svake zemlje pojedinačno. Pravu stvar smo uradili i bez obzira na neke razlike koje postoje ključno je kako da građanima celog regiona bude bolje", istakao je ministar finansija.

(Kurir.rs/Tanjug)

Kurir