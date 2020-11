TATJANA MATIĆ: Ana Brnabić je ambiciozna s pokrićem. Svesna sam da ne mogu da zamenim Rasima, ali trudiću se

Činjenica da su u Vladi i nova lica i da su sada prisutnije žene svakako će doprineti i stvaranju jedne nove energije, za koju verujem da će, zajedno sa iskustvom ministara i ministarki koji su već obavljali te funkcije, doprineti još većim uspesima i dobrim rezultatima. Srećna sam i ponosna što Vladu čini tako veliki broj žena, to je istorijski pomak za Srbiju, kaže u intervjuu za Kurir Tatjana Matić, nova ministarka turizma, trgovine i telekomunikacija. Ističe da će pružiti svoj maksimum da država nastavi u smeru progresa i da na opaske odgovara radom i rezultatima. Otkriva i da joj je bilo žao kada je njen prethodnik Rasim Ljajić najavio povlačenje s ministarske funkcije.

Nakon glasanja i zakletve u Narodnoj skupštini zvanično ste postali ministarka turizma, trgovine i telekomunikacija. Dugo ste u ovom sektoru, da li je nova pozicija izazov i kakvi su planovi za resor?

- Voditi jedno ministarstvo je ogroman izazov i, pre svega, ogromna odgovornost. Ministarstvo trgovine, turizma i telekomunikacija pod rukovođenjem gospodina Ljajića postalo je jedan izuzetno funkcionalni sistem, koji je u sva tri sektora napravio korenite promene nabolje. U skladu sa prioritetima nove Vlade Srbije, ovo ministarstvo nastaviće da realizuje strateške programe koji za cilj imaju ekonomsko jačanje i stabilan društveni i privredni razvoj, pre svega u okviru sistemske digitalizacije, koju sprovodimo na osnovu jake regulative koju smo usaglasili sa evropskim standardima. Kada je u pitanju sektor trgovine, posebno ćemo podsticati regionalnu saradnju. Takođe, nastavljamo sa unapređenjem elektronske trgovine, koja je svoje potencijale potvrdila tokom pandemije kovida 19. Budući da je kriza izrazito pogodila sektor turizma, u narednom periodu jedan od naših prioriteta biće rešavanje problema u ovoj oblasti.

Da li je dodatni izazov zameniti Rasima Ljajića, vašeg partijskog kolegu? Ipak je on gotovo 20 godina bio član Vlade?

- Gospodin Rasim Ljajić je uzor svakome ko namerava ozbiljno da se bavi političkim radom. On nije samo političar, on je državnik, a takvih je malo na našoj političkoj sceni. Nastojaću da opravdam njegovo poverenje i poverenje svoje stranke SDPS i da nastavim da vodim ministarstvo odgovorno i predano. Ja ne mogu da zamenim Rasima Ljajića, svesna sam toga, ali daću sve od sebe da ga odmenim na najbolji mogući način.

Da li su ciljevi koje je u ekspozeu postavila premijerka Ana Brnabić visoki, da li će Vlada uspeti da bude na nivou zadatka?

- Premijerka Ana Brnabić je svojim dosadašnjim radom potvrdila da je ambiciozna sa pokrićem, i u tom smislu nismo očekivali ništa manje od postavljenog. Ciljevi jesu visoki, ali su neophodni, posebno ako imamo u vidu probleme sa kojima se suočava ceo svet u pogledu ugroženosti normalnog funkcionisanja društva i ekonomije. Za našu zemlju ključno je da ostanemo na liniji progresa, da sačuvamo rezultate koje su prethodna Vlada i celo rukovodstvo države, sa predsednikom Srbije na čelu, ostvarili i, u tom smislu, verujem da ćemo biti motivisani da ispunimo zadate prioritete.

Koliko je otežavajuće da se planovi realizuju, imajući u vidu da pred Vladom nije pun mandat, jer nas izbori očekuju na proleće 2022?

- Ministarstvo trgovine, turizma i telekomunikacija započelo je u prethodnom periodu veoma važne projekte, tako da činjenica da je mandat Vlade ograničen na godinu i po dana za nas nije otežavajuća okolnost. Mi nastavljamo sa realizacijom kapitalnih projekata i započinjemo nove, koji će omogućiti dalji razvoj države i društva. Spremni smo za intenzivan rad, tako da očekujem da ćemo uspešno savladati izazove koji su pred nama.

Digitalizacija više nije tema budućnosti, već sadašnjosti, ali paralelno s tim, živimo u vremenu gde pojedine škole nemaju adekvatne toalete, mnoga domaćinstva širom Srbije nemaju internet, i to su često opaske kada se pomene digitalno doba. Kako odgovarate na njih?

- Radom i rezultatima. Nastavićemo da radimo na modernizaciji i digitalnoj transformaciji društva i razvoju infrastrukture. Tu, pre svega, mislim na nedavno pokrenut projekat zajedničke izgradnje širokopojasne komunikacione infrastrukture u ruralnim predelima, koji u prvoj fazi uključuje ukupno 600 naselja sa oko 90.000 domaćinstava. IKT infrastruktura treba da prati izgradnju puteva i železnica kako bi se sistemsko umrežavanje odrazilo i na temeljni razvoj digitalne ekonomije. Budući da je jedan od prioriteta i modernizacija obrazovanja, nastavljamo i sa sprovođenjem kapitalnog projekta unapređenja informaciono-komunikacione infrastrukture u sistemu obrazovanja, „Povezane škole“, u okviru kojeg je dosad izgrađena lokalna računarska mreža u oko 900 škola. Sa ciljem suzbijanja digitalnog jaza, ove godine doneli smo i strategiju razvoja digitalnih veština za period od 2020. do 2024, koja se odnosi i na ugrožene kategorije stanovništva, ali i na IT profesionalce. Digitalni razvoj države i društva je proces koji ubrzano teče u svim ekonomijama sveta. Neophodno je da ispratimo te promene kako bismo obezbedili sigurnu i stabilnu budućnost za sve građane i građanke i kako bismo nastavili ekonomski prosperitet.

O stranačkom šefu: Treba nam Ljajićeva mudrost

Da li ste videli šaljive komentare u vezi s tim što Ljajić nije u Vladi, čak su govorili: „Kakva je to vlada kad nema Rasima?“ Šta mislite o tome?

- Kad je Ljajić najavio da će se povući sa ministarske funkcije, iskreno sam se nadala da ćemo uspeti da ga ubedimo da promeni odluku, jer je on političar koji je neophodan Vladi Srbije. Međutim, činjenica je da to što on nije ministar ne znači da napušta politički rad. Ljajić je uvek bio predan poslu i ljudi ga cene i poštuju, a njegovo političko iskustvo i mudrost uvek su bili neophodni i biće potrebni i u budućnosti.