ISTINA O AMFILOHIJU! VUČIĆ: Poslednji razgovor s njim bio je potpuno drugačiji, rekao mi je da me sad mnogo bolje razume

Moj poslednji i pretposlednji i razgovor s mitropolitom Amfilohijem bili su mnogo drugačiji od ranijih, jer mi je tada mitropolit rekao da mnogo bolje razume moju poziciju i poziciju Srbije. Ovako je predsednik Srbije Aleksandar Vučić danas odgovorio na pitanja i spekulacije o tome zašto nije govorio na sahrani mitropolita u Crnoj Gori.

- Mitropolit Amfilohije mi je rekao da mnogo bolje razume moju poziciju i poziciju Srbije nego što je razumeo ranije. Nisam bio sam, imam i svedoke - rekao je Vučić.

Kako je naglasio, nije tražio da govori na sahrani, a sam je odlučio da prisustvuje ispraćaju i oda poštovanje „čoveku s kojim se često nije slagao, ali koga je cenio kao velikog narodnog tribuna koji se retko rađa“.

- Niti sam tražio, niti je sahrana Amfilohija bila mesto i vreme da govorim, a na samoj sahrani mi je bila obaveza da prisustvujem i da se poklonim mitropolitu... Kada se Srbi oko groba ne bi potukli, neko bi se čudo dogodilo - izjavio je predsednik i dodao da je pokušao da oda poštovanje čoveku koji misli drugačije, ali da je zbog toga postao meta.

Kosovski zavet

Vučić je, nakon posebne sednice Vlade, na kojoj učestvovao zajedno s predsednikom Skupštine Ivicom Dačićem i guvernerkom NBS Jorgovankom Tabaković, rekao da Srbija ne može da prihvati stav Prištine da će formirati Zajednicu srpskih opština posle priznanja nezavisnosti.

- Upoznao sam predstavnike Vlade s tokom dijaloga, tačkama o kojima smo se usaglasili, onim o kojima nismo. Priština se obavezala na stvaranje ZSO ne pod uslovom bilo kakvog priznanja, već pod uslovom da se ispune stvari u vezi sa regionalnom policijom, participacijom na izborima, sve što je pisalo u Briselskom sporazumu, i ne mogu da izmišljaju nove sporazume koji ne postoje - naglasio je Vučić. On je upozorio da to Beograd dovodi u tešku situaciju. Vučić je kazao da se svakoga dana trudi da sačuva mir i bezbednost naroda na KiM.

- Od svih poštovalaca tog kosovskog zaveta, o kom pričaju, na kraju je ostalo da se protiv jednostrano proglašene nezavisnosti Kosova borim ja, kog su neki proglasili najvećim izdajnikom. Kosovo je jednostranu nezavisnost proglasilo 2008, kad ni blizu vlasti nisam bio. Mi smo potom uspeli da vratimo kosovsko pitanje na sto, da se o tome razgovara i pregovara - rekao je predsednik Srbije.

Pametno, bez svađe

Kako je naglasio, danas su prioritet kompromis i mir, a ne „koji tip puške će da nosi, s kog brda će neko na njega da puca“. - Ne želim da ijednog sina majci vratim u kovčegu - poručio je Vučić.

Govoreći o ekonomiji, on je rekao da je na jučerašnjem sastanku apelovao na to da treba raditi kako je najpametnije, da naša ekonomija prestiže sve i da ne ulazimo u političke svađe s drugim zemljama. Vučić je naveo da će Srbija biti jedna od retkih zemalja koja će ne samo minimalac već i plate u javnom sektoru i penzije uvećavati bez značajnijih negativnih efekata po budžet, to jest uz držanje zdrave privrede bez zaduživanja zemlje. Kako je objasnio, gotovo sve evropske zemlje su iznad nas po javnom dugu.

Dačić izazvao smeh Bio sam u opoziciji i video da nije dobro Vučić je na konferenciji prozvao Dačića, a dobio je neočekivani odgovor. - Dobro, možda je Ivica bio, jer on je bio u svim vladama. Čovek nikad u opoziciji nije bio. I sad će on da mi kaže da je bio dve godine, od 2000. do 2002 - izgovorio je Vučić, na šta je Dačić dobacio: - Pa bio sam i video sam da to nije dobro. foto: Ana Paunković

Kurir / Ivana Kljajić

Foto: Marina Lopičić, EPA

Kurir