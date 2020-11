AKCIJA POLICIJE U PRIŠTINI: Euleks opkolio kuću Jakupa Krasnićija, nekadašnjeg portparola terorističke OVK i blokirao put (VIDEO)

PRIŠTINA - Pripadnici Euleksa opkolili su jutros u šet sati kuću Jakupa Krasnićija u Prištini, ali razlog za to još nije poznat.

Prema pisanju portala Reporteri, Euleks je blokirao i put na kome se nalazi Krasnićijeva kuća.

Krasnići je jedna od glavnih ličnosti takozvane OVK, tokom rata bio je na visokom položaju kao portparol te organizacije, a radio je i kao predsednik Skupštine Kosova i ministar u vladi u Prištini.

On je trenutno predsednik Nacionalnog saveta Socijaldemokratske inicijative.

I Specijalno tužilaštvo sa sedištem u Hagu saopštilo je da je u toku sprovođenje operacije tog tužilaštva u Prištini. "Operacije Specijalizovanog tužilaštva odvijaju se uz podršku policije i Evropske misije za vladavinu prava na Kosovu (EULEKS), navodi se u saopštenju. Tužilastvo dodaje da će podrobnije informacije će biti dostavljene uskoro.

Advokat: Moguće da je potvrđena optužnica protiv Krasnićija

Advokat nekadašnjeg portparola tzv. OVK Jakupa Krasnićija, Arian Koci, kaže da to što kosovska policija i Euleks pretresaju kuću njegovog klijenta, po nalogu Specijalnog suda, ukazuje da je moguće da je potvrđena optužnica protiv Krasnićija.

Koca smatra da je pretres nepotreban i tvrdi da se do sada njegov klijent odazivao pozivu suda, prenosi Kosovo onlajn. "Vrši se pretres, to je nepotrebni spektakl, do sada se svako javljao u Specijalni sud. Nije bilo potrebe za ovakvim spektaklom. Ovo može biti potvrda optužnice, ali ne nužno", rekao je on.

On je trenutno predsednik Nacionalnog saveta Socijaldemokratske inicijative. Prošle godine Specijalno tužilaštvo u Hagu pozvalo ga je na razgovor. Prema navodima albanskih medija, koji su nakon curenja dosijea iz Specijalnog tužilaštva u Hagu objavili pojedine navode optužnice protiv kosovskog predsednika Hašima Tačija i lidera DPK Kadrija Vaseljija, u optužnici se, pored ostalih, pominje Jakup Krasnići.