POBUNA U SKUPŠTINI: Dačić diže cenu kafe i ćevapa, poslanici kivni!

Predsednik Skupštine Ivica Dačić kao jedan od prvih zadataka koje je namerio da uradi je podizanje cena u skupštinskom restoranu koje su ispod svakog minimuma, što je opet izazvalo buru u parlamentu!

Uvodi im automate

Dok deo poslanika zdušno podržava Dačića u ovoj nameri, drugi smatraju da predsednik parlamenta ima i pametnija posla od gledanja u cenu kafe.

Naime, Dačić je rekao da je o ovoj temi već razgovarao s generalnim sekretarom Skupštine Srbije Veljkom Odalovićem, te da će se na tom polju stvari uskoro promeniti.

- Mora tačno da se utvrdi zašto su takve cene i da se to javno saopšti. Kažu mi da je razlog to što nije komercijalni restoran koji nešto zarađuje, već su to interni restorani za sve državne organe, oni ne smeju da naplaćuju više nego što to realno košta - objasnio je Dačić za Kurir i dodao:

- Kažete mi da je ovo što pričam demagogija... Pa demagogija je upravo to što se svaki izveštaj vas novinara svede na račun iz skupštinske kafane. Opet je to pre neki dan bila tema. E da više ne bi bila tema to koliko su kafa i ćevapi, zato sam i pokrenuo to pitanje. Videćemo koliko to može da košta, tek o tome razgovaramo. Možda im uvedem i one automate pa koliko ubace para, toliko nek piju kafe - kaže Dačić.

Iritantno jeftino

Generalni sekretar Veljko Odalović još uvek ne zna za koliko bi se cene povećale. - Tek treba sa Upravom za zajedničke poslove, u čijoj je to nadležnosti, da se vidimo i razgovaramo o tome. Mi im prosto dajemo prostor da se podignu cene, a za koliko će to biti, zaista sada ne možemo da znamo - objasnio nam je on.

Činjenica je da skupštinski restoran ima daleko niže cene od bilo kog drugog restorana namenjenog državnim organima. Primera radi, flašica mineralne vode u Skupštini košta 18, dok je u gradskoj skupštini više nego dvostruko skuplja, 42 dinara.

Poslanici se deklarativno slažu da bi cene mogle da se podignu, ali mahom poručuju da parlament ima i treba da se bavi daleko važnijim stvarima.

- Ne da cene u skupštinskom restoranu nisu jedna od bitnijih stvari kojima bi trebalo da se bavimo, već je to jedna od najnebitnijih stvari. Složio bih se da se podigne važnost parlamenta, za šta će trebati ceo paket mera, počev od kvaliteta kadrova, i to pre svega predsednika parlamenta i njegovih potpredsednika, kao i sekretara. Svakako se možemo baviti pitanjem cena, ali je to periferna stvar - poručio je za Kurir Muamer Zukorlić, poslanik i predsednik Stranke pravde i pomirenja.

Bratislav Jugović, poslanik SNS, istog je stanovišta - da to pitanje nije najbitnije kojim bi parlament trebalo da se bavi.

- Dačić je veoma talentovan za privlačenje pažnje javnosti i dobro zna kako da skrene pažnju na sebe, zato to sada i radi. Iako svakako podržavam da se povećaju cene u skupštinskom restoranu, koje su iritantno i bezobrazno jeftine, ima u parlamentu i pametnijeg posla - istakao je on.

Ne tiče me se

Poslanik SNS Milenko Jovanov poručuje da Dačić radi šta misli da treba da radi.

- Kafu u restoranu ne pijem i uopšte me se ne tiče šta će da radi po tom pitanju - kratak je bio Jovanov u izjavi za Kurir.

Vladimir Đukanović, poslanik SNS, za Kurir kaže da ga lično uopšte ne dotiče visina cena u skupštinskom restoranu jer, kako tvrdi, uopšte ne jede u njemu.

- Nek podiže ako mu se podiže. Žao mi je samo zbog zaposlenih u Skupštini jer bi trebalo razmišljati o sekretaricama i čistačicama, recimo, koje sa svojim platama ne mogu da priušte da jedu po višim cenama - poručio je on.

Dačić je najavio da će se parlament pozabaviti i parking mestima, te da će s generalnim sekretarom i to pitanje razmotriti kako se poslanici ne bi parkirali i preko travnjaka.

CENOVNIK potaž od pečuraka 50

špageti karbonara 115

kajgana od dva jajeta 24

pljeskavica na kajmaku 222

roštiljska kobasica 135

dimljeni vrat na žaru 190

dinstana boranija 68

kupus salata 20

sok od breskve 18

espreso s mlekom 21

čaj 13

turska kafa 5

DRAGAN MARKOVIĆ PALMA Da poskupi, al’ samo za poslanike foto: Printscreen/TV Prva Poslanik i predsednik JS Dragan Marković Palma, Dačićev koalicioni partner, slaže se s povećanjem cena u restoranu parlamenta: - Ja sam još u vreme DS predlagao da se ukinu dnevnice poslanicima, što je i urađeno. I sam sam predlagao da se te cene povećaju, s tim što bih ja to uradio tako da za novinare i zaposlene u Skupštini ostanu ove cene, a da se povećaju za poslanike i da budu kao u svim restoranima.

