KRASNIĆI IZVEDEN PRED SUDIJU: Počela SKANDALOZNA odbrana - optužio SRBE za genocid! (VIDEO)

Jedan od članova Glavnog štaba i portparol OVK Jakup Krasnići upravo je izveden pred sudiju za prethodni postupak Specijalizovanih veća Kosova radi upoznavanja sa optužnicom koja ga tereti za niz ratnih zločina na Kosovu i Metohiji i izjašnjavanja o krivici.

Krasnići se pojavio u sudnici bez zaštitne maske, a pred zvanični početak ročišta sudija Nikoals Giju dozvolio je sudskom fotografu da slika optuženog.

Ne osećam se krivim i nisam kriv - rekao je Krasnići.

"Ne osećam se krivim ni odgovornim ni za jednu od tačka optužnice, nisam kriv ni za šta. Ovo je sve velika nepravda za mene. Ja se osećam nevino i nije mi jasno zašto sam ovde doveden", rekao je Krasnići prilikom izjašnjavanja o krivici na prvom pojavljivanju pred sudijom za prethodni postupak Specijalizovanih veća Kosova sa sedištem u Hagu.

Prethodno je govorio o optužnici, navodeći da je uvreda i velika nepravda optužba koja ga tereti za udruženi zločinački podruhvat (UZP).

"To je uvreda mene i moju porodicu i za naš narod, jer je to bio poduhvat stvaranja države i za to smo se jako dugo borili. U situaciji kad se odlučivalo o žitovu smrti, mi smo sve podredili da stvorimo svoju državu sa zajedno sa Sjedinjenim Američkim Državama, Evropskom Unijom i Ujedinjenim nacijama", rekao je Krasnići.

Sa najvećim zadovoljstvom sam obavljao dužnost portparola OVK

- Najpre sam odlučio da ne angažujem advokata, jer sam uveren da mi nije potreban, ali sam ga unajmio zbog porodice. Nisam odgovoran ni za šta od ovih optužbi. moje dužnosti su bile javne, bio sam portparol OVK i to sam radio sa najvećim zadovoljstvom, kasnije ministar.

- Ne bismo bili u stanju da oslobodimo Kosovo i formiramo državu bez međunarodne podrške - rekao je Krasnići.

- Mi smo se borili protiv Srba koji su počinili genocid na Kosovu. Nikada se ne bih prikrivao kao neko ko je počinio zločine, nikada nisam radio ništa protiv civila - rekao je Krasnići.

Naveo je i da se protiv Srbije borio politički i da nikad nije ništa radio protiv civila.

"Ja sam intelektualac, nikad mi niko nije stavljao lisice na ruke niti sam se loše ponašao prema bilo kome i jako me povređuje ova procedura koju vi ovde primenjujete", naveo je pored ostalog Krasnići žaleći se na "nepravdu koja mu je naneta".

Krasnići je rekao da je želeo da se brani sam, ali da je njegova porodica insistirala da ima advokata.

On će do daljeg biti u pritvoru, a sudija ga je poduičio da može da podnese zahtev za odbranu sa slobode.

Tereti za ratne zločine i zločine protiv čovečnosti OVK u periodu od marta 1998. do septembra 1999. godine, zajedno sa Hašimom Tačijem, Kadrijem Veseljijem i Redžepom Seljimijem, koji će se pred sudom pojaviti kasnije danas, u utorak i u sredu na posebnim ročištima.

foto: Printscreen Kosovo online

Ročištu prisustvuju i Specijalizovani tužilac Džek Smit sa svojim pomoćnicima, dok Krasnićijev branilac u ročištu učestvuje putem video veze sa Kuala Lumpurom, jer nije mogla da dođe u Hag zbog situacije sa Covidom 19.

I on se kao i ostala trojica tereti i po komandnoj i po individualnoj krivičnoj odgovornosti za zločine koje je OVK počininla na Kosovu i Metohiji i severu Albanije.

Kurir.rs/Tanjug

Kurir