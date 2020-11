MINISTAR VULIN: Lažući o Vučiću, Sanda Rašković Ivić je rekla istinu o sebi

Ministar unutrašnjih poslova Aleksandar Vulin odgovorio je na neistinu Sande Rašković Ivić, koja je izjavila da je predsednik Srbije Aleksandar Vučić primio hiperimuni gamaglobulin kao zaštitu od korona virusa.

"Kada se sin predsednika Aleksandra Vučića, Danilo, razboleo i od strane postupajućeg doktora poslat u privremenu bolnicu na Beogradskom sajmu, molio sam predsednika da sina ne šalje na Sajam i da je to veliki bezbednosni rizik za njega. Predsednik mi je rekao da ako sam mu prijatelj onda znam da on za svog sina neće nikada učiniti ništa što ne bi uradio za bilo čije drugo dete. Aleksandar Vučić i njegova porodica su uvek delili sudbinu svog naroda. I to ne od kada je Aleksandar Vučić postao predsednik već oduvek", naveo je Aleksandar Vulin i dodao:

"Gospođa Rašković Ivić je pokazala zavist, mržnju, zlobu a iznad svega nestručnost, izmišljajući vakcine i lekove. Lažući o Vučiću rekla je istinu o sebi, da može za sebe bi uradila sve, za narod, kao i u čitavoj svojoj karijeri, ništa.

(Kurir.rs)

