MALI: Od saveta nacionalnih manjina očekujem informaciju koliko im sredstava treba do kraja godine, država brine o svim građanima

BEOGRAD - Ministar finansija Siniša Mali izjavio je danas da od saveta nacionalnih manjina očekuje informaciju koliko im je sredstava neophodno do kraja godine i poručio da nema govora o nekakvoj diskriminaciji prema bilo kom građaninu Srbije.

Poslanička grupa Ujedinjena dolina-SDA Sandžaka podnela je amandman na rebalans budžeta za 2020.godinu, a poslanik Enis Imamović je objasnio da je nacionalnim većima stigao dopis od Kancelarije za ljudska i manjinska prava da im se za redovne aktivnosti smanjuju sredstva u iznosu od 20 odsto.

Mali je podsetio da se u martu pojavio korona virus i da se cela država tada odgovorno ponašala, tražeći od svih da smanje nepotrebne troškove i nepotrebna ulaganja kako bi moglo da se pomogne privredi i građanima.

- To smo očekivali od svih, pa i od nacionalnih saveta, jer svi delimo istu sudbinu, rekao je Mali u Skupštini Srbije.

On je istakao da je u kontaktu sa ministarkom za ljudska i manjinska prava, ravnopravnost polova i društveni dijalog Gordanom Čomić i da očekuju od saveta nacionalnih manjina da kažu kolikim je sredstava potrebno.

- Taj papir nije stigao to trenutka kada se radio rebalans, a nije stigao ni do danas. Još nisam dobio odgovor, a vi slobodno utičite da on stigne. Niko nije ostao uskraćen za svoja prava i pored velikih problema. Srbija svoje obaveze ispunjava u dan prema svima, poručio je ministar.

Kaže da ne može da prihvati da neko situaciju prebacuje na teren diskriminacije, jer država rekonstruiše bolnice, gradi puteve i ulaže u sve delove zemlje i kada je krenula kriza sa korona virusom država brine o svim građanima jednako.

