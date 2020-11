VUČIĆ: Znamo ko je sinoć izvršio ubistvo u Belvilu, potraga je u toku! NAS ZANIMAJU NJIHOVE VEZE S LJUDIMA IZ DRŽAVNIH STRUKTURA

To je veliki obračun krimi-grupa, zaustavićemo to! Počistićemo to sve, rekao je predsednik u Batajnici na temu borbe države protiv narko-mafije i organizovanog kriminala

BEOGRAD - Predsednik Srbije Aleksandar Vučić danas je u Batajnici odgovarajući na pitanja novinara rekao da država zna ko je izvršio sinoćnje ubistvo u Novom Beogradu i da je u toku potraga za ubicom.

On je dodao i da je reč o velikom obračunu kriminalnih klanova povodom napada na nekadašnjeg vođu navijača Partizana Nenada Alajbegovića Alibega.

- Zaustavićemo to... To ćemo počistiti, sve ćemo to počistiti, rekao je on i naglasio da državu najpre zanimaju njihove veze sa pojedinim ljudima iz državnih struktura.

(Kurir.rs)

