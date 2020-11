VUČIĆ ODGOVORIO NA KOMENTARE OPOZICIJE: Srbija peta u Evropi po uspešnosti u borbi protiv kovida

Kad smo zatvarali pitali su "zašto zatvarate", a kad ne zatvaramo pitaju "zašto ne zatvaramo", primetio je predsednik Aleksandar Vučić na komentare iz opozicije po pitanju mera zaštite od korona virusa i ukazao da je Srbija danas peta u Evropi po uspešnosti u borbi protiv kovida.

Umeli smo, kaže Vučić, da merimo šta je prava mera, a da se ne ugrozi ekonomija. Sve mere za suzbijanje virusa donose se, dodaje predsednik, tako da se vodi računa i o zdravlju građana i o ekonomiji.

- Do juče smo bili šesti (po uspešnosti u borbi protiv virusa). I po tome smo bolji od svih u regionu ubedljivo, a gotovo od svih u Evropi. To znači da merimo šta je prava mera, da ne izgubimo ništa za ekonomiju i da brinemo kako će ljudi da prežive i ekonomski opstanu - rekao je Vučić nakon obilaska radova u Batajnici.

Predsednik je naveo da se mere donose jer se vodi računa o državi navodeći da nije lako postići da Srbija bude najbolja u Evropi po stopi rasta u narednih tri ili pet godina.

- Mislite da je to lako? Videli ste da nam nije lako da budemo među 24 u Evropi u šutiranju lopte nogom. A mi smo prvi u celoj Evropi i ne samo 2020. već od 2020. do 2022, a verujemo da možemo i do 2025. godine. Za to je potrebno da radite mnogo i da vodite računa o ekonomiji i o zdravlju - rekao je Vučić.

Predsednik je komentarišući kritike rekao da je najlakše sve kritikovati i da svi znaju sve najbolje.

Postoje ljudi koji su odgovorni i oni koje ništa ne obavezuje. Kad smo zatvarali restorane i kafiće, govorili su što zatvarate, platite šta treba i sve što ne treba. Kad ne zatvarate, onda kažu da sve radite zbog rejtinga - rekao je Vučić.

(Kurir.rs/Tanjug)

Kurir