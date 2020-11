KO ĆE PRVI BITI UHAPŠEN! Funkcioner iz VRHA DRŽAVE vozi auto od 400.000 evra i sarađuje s MAFIJOM! Već je pod obradom policije?

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić otkrio je u emisiji „Ćirilica“ na TV Hepi da su se „neki ljudi iz državnog aparata“ uključili u sukob dva mafijaška klana, da je za izvesne osobe već dobio informacije i da nadležni organi rade svoj posao. Vučić je u vezi sa tim pomenuo i osobu/osobe iz državne službe koje se „slikaju u vozilima od po 400.000 evra“. Iznošenje ovakvih informacija na televiziji sa nacionalnom frekvencijom za ljude iz bezbednosnog sektora znači samo jedno - ti državni službenici o kojima priča predsednik već su pod obradom policije i uskoro će uslediti hapšenja u vrhu države!

Mafija ušla u službu

- Mi ćemo problem mafije rešiti. Neki ljudi su pomislili da mogu da rade šta hoće. Nije problem samo u sukobu dva klana nego u tome što su uključili neke ljude iz državnog aparata. Nadležni organi rade svoj posao. Za neke ljude sam već dobio informacije. Znate, kad se ljudi slikaju u vozilima od po 400.000 evra, a rade u državnoj službi, morate da se zapitate odakle to, ko je to dao i za šta. Ti mafijaši ne mogu da postoje bez nekoga u državnom sistemu - kazao je Vučić i dodao:

- Od takvih struktura iz države su dolazile informacije da upletu moju porodicu u mafijaške radnje. Sve su slagali, kao i za Jovanjicu i ostalo. Ja im sada kažem - pobedićemo ih sve.

Vučić je naveo i da zna šta mu je posao, te da se zato na pretnje i ne obazire, niti o njima hoće da sluša.

Priča je već zaokružena

Ocenjujući navode predsednika Srbije, Mile Novaković, penzionisani pukovnik policije i nekadašnji rukovodilac policijske grupe „Poskok“, kaže da su iznete optužbe veoma ozbiljne.

- Ne bi to predsednik rekao da već nema podatke o nekim ljudima bliskim vlasti, uvučenim u kriminal. Može se očekivati hapšenje i procesuiranje nekog iz vrha vlasti, što bi bio početak najavljenog rata protiv mafije - kaže Novaković, a na pitanje da li to znači da su ti neki službenici već pod prismotrom/obradom, on je rekao:

- Kako sam razumeo predsednika, sigurno se vode ozbiljne policijske obrade. Nadam se da ćemo uskoro imati neke rezultate.

I Boro Banjac, bivši načelnik UBPOK, smatra da će uskoro uslediti hapšenja.

- Ako se zna ko su ti državni činovnici, onda očekujem da će državni organi reagovati i to rasvetliti. U Srbiji se zna ko šta radi. Nadam se da imamo volje i snage da se to razotkrije. Država mora efikasno da reaguje na takve pojave - navodi Banjac, kao i da je ubeđen da je ta osoba/osobe o kojima priča predsednik Srbije pod obradom.

- Očekujem da budu potvrđene tvrdnje predsednika i da u narednih nekoliko dana dođe do hapšenja tog službenika - dodaje Banjac.

Reagovanja Zorana Mihajlović, ministarka energetike Obračun sa svima koji mafiju pomažu foto: Facebook Printscreen Otkud ja to znam (ko je taj službenik)! Nikad u životu nisam sela u takva kola... Ali suština je da država treba da se obračuna sa mafijom i svima koji mafiju pomažu. Ratko Dmitrović, ministar za demografiju Ovde nema srednjeg rešenja foto: Tamara Trajković Mafija, po definiciji, ne može ni da se organizuje ni da opstaje bez pomoći iz državnih službi. Ako to sada ne rešimo, bez najmanjeg kompromisa, sledeći državni službenik biće u kolima od 500.000 evra, a bezbednost u državi sve slabija. Ovde nema srednjeg rešenja, niti sme da bude nerešen rezultat. Situacija je ili-ili. Ivica Dačić, predsednik Skupštine Podržavam borbu foto: Kurir Apsolutno podržavam beskompromisnu borbu protiv kriminala i sankcionisanje svih ljudi iz državnog aparata koji su u to umešani.

