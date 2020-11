VUČIĆ: Platili smo svaki sekund i porez za izborne spotove, dok je deo opozicije izbegao plaćanje

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je večeras da je SNS tokom poslednje predizborne kampanje platila svaki sekund i porez za izborne spotove, dok su pojedini predstavnici opozicije, govoreći da poziv na bojkot nije politički spot, izbegli plaćanje.

Vučić je tako odgovorio na pitanje medija da prokomentariše pisanje CINS-a da su spotovi o bojkotu izbora bili plaćeni sa privatnog računa jedne nezavisne novinarke, te dodao da je to skandal neviđenih razmera.

"Da bi ljudi razumeli, zamislite spot u kojem kažete - jedini glas protiv Vučića je ako ne glasaš, bojkot. I vi za to kažete to nije politički spot, da ne biste naplaćivali političku cenu za taj spot. I to nije naručila politička stranka koja u tome učestvuje i koja to kasnije pušta na svojoj internet prezentaciji, već to plaća nezavisna produkcija koja pravi filmove o meni", rekao je Vučić.

Upitao je zašto je onda SNS za 28 emitovanja platila porez državi, plus samo opozicionim medijima oko 35.000 evra, uz ono što je plaćeno svim ostalim medijima, da bi neko drugi platio 10.000 evra za čak 407 emitovanja.

"Dodatni problem je njihov način razmišljanja. Za njih je vreme stalo u kriminalnim i lopovskim 2000-tim. Oni bi želeli da se to vreme vrati, to vreme kriminala i lopovluka je nepovratno otišlo, vreme u kojem je moguće da se političke partije na takav način ponašaju i da se na takav način odnose prema građanima", zaključio je Vučić.

(Kurir.rs/Tanjug)

Kurir