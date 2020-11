ANALITIČAR IZ PRIŠTINE: Procesom u Specijalnom sudu počinje kraj ere ratnih zapovednika

PRIŠTINA - Politički analitičar Beljulj Bećaj ocenio je večeras da procesom u Specijalnom sudu protiv bivših lidera OVK, osumnjičeninih za zločine protiv čovečnosti, počinje kraj ere ratnih komandanata koji su rukovodili Kosovom.

"Mislim da pitanje koje se tiče pojedinaca koji su u Specijalnom sudu - sviđalo se to nama ili ne, a da bi se dobila pozitivnija varijacija za koju se nadamo da će se dogoditi - definitivno znači da se karijera tog rukovodstva koje je do sada vodilo zemlju, zaista sada završava i stvara se potencijal da se izabere rukovodstvo koje je drugačije, ako ništa drugo, suprotno onome što je bilo do danas", kazao je Bećaj za KTV.

On smatra da se sudjenjem u Specijalnom sudu otvaraju i mogućnosti za stvaranje novog političkog rukovodstva koje će biti u funkciji istinskih promena.

Dodao je da međunarodnih faktori na Kosovu žele da pokažu humanitarnu svrhu, "budući da su se mnogi zločini i ubistva dogodili u periodu kada je KFOR ušao na Kosovo".

"Zaista žele da pokažu svoju humanitarnu svrhu, pošto su intervenisali protiv aparata srpske države na Kosovu za slobodu i zaštitu humanitarnih prava većine na Kosovu“, rekao je Bećaj.

Naveo je da je takav stav medjunarodne zajednice izraz "svesti i odgovornosti koje oni imaju, kao deo obaveza koje su preduzeli".

(Kurir.rs / Beta)

