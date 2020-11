STEFANOVIĆ O PRETNJAMA VUČIĆU I NJEGOVOJ PORODICI: Neophodna hitna i oštra reakcija nadležnog tužilaštva!

Ministar je tako u skupštini Srbije odgovorio na pitanje poslanika Dragana Markovića u vezi toga šta će se preduzeti povodom pretnji Srđana Noga predsedniku i njegovoj porodici i konstataciji da bi treblo sprovoditi zakon te da bi Nogo trebalo da bude uhapšen.

Stefanović je kazao da se slaže da zakon mora da se poštuje i da se i sam uvek zalagao da se zaone koji krše zakon primene najoštrije mere.

"Potpuno podržavam sve što ste rekli, nemam šta da dodam i i očekujem reakciju tužilaštva koje je nadležno da ovakve slučajeve procesuira. Ovo nije pritisak na tužioce, ali oni su ti koji treba da provere i vide ima li tu obeležja krivičnog dela", rekao je Stefanović.

Pojasnio je da tužilac to treba da sagleda, i da traži dalje postupanje. Stefanović je kazao i da nije prvi put da Nogo na tako brutalan nacicn preti predsedniku, njegovoj porodioci i maloletnom detetu.

Nekadašnji funkcioner i poslanik Dveri, ekstremno desnih stavova i ekscesnog političkog angažmana, Srđan Nogo, ponovo je uputio pretnje predsedniku Aleksandru Vučiću, njegovoj porodici, ovaj put i deci, "prognozirajući" im svima "tragičan kraj".

Nogo je u emisji "Bez ustručavanja" u produkciji KTV televizije rekao da će Vučić imati tragičan kraj, i ne samo on, već i cela njegova porodica. On tvrdi da će put kojim je krenuo Vučić imati tragičan kraj za celu njegovu familiju od, kako je rekao, najstarijih, roditelja predsednika, pa do najmlađih u Vučihevoj porodici.

