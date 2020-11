NEJASNO ŠTA SE KRIJE IZA NAPADA NVO NA VULINA: Država sve radi po zakonu, migranti dužni da budu u prihvatnim centrima!

Iako državne institucije vode brigu o migrantima, strogo poštujući zakone i brinući o njihovim ljudskim pravima, Ministarstvo unutrašnjih poslova i ministar Aleksandar Vulin našli su ne meti prozivka pojedinih nevladinih organizacija iz kojih tvrde da se migrantima ograničava kretanje.

Istina je, međutim, na drugoj strani - migrantima se ne ograničava kretanje, ali su, prema važećim propisima, dužni da budu u kampovima i prihvatnim centrima.

Nejasno je zato šta se, u stvari, krije iza napada na Vulina i MUP.

foto: Beta Hadzimarkovujicic

Tako je policija u subotu ujutru privela 450 migranta na opštinama Vršac i Novi Kneževac, koji su bili van kampova i prihvatnih centara, i ta akcija je u potpunosti u skladu sa zakonom, ali je i pokazatelj brige o njima u danima hladnoće i epidemije koronavirusom.

- U vreme ove epidemije nijedan migrant ne sme da bude van prihvatnih centara, gde im je obezbedeno sve što im je potrebno, uključujući i medicinsku zaštitu - rekao je juče Vulin.

foto: Printscreen

Pod kontrolom

Direktor policije Vladimir Rebić kaže da je MUP pitanje iregularnih migracija prepoznao kao jedan od strateških prioriteta i da se preduzimaju sve mere kako bi se sprečile nezakonite migracije.

- Preduzimamo sve da ne dozvolimo da kretanje migranata po Srbiji izaziva nemir kod građana. Za sada nije bilo značajnijeg ugrožavanja građana. Možemo da kažemo da držimo pod kontrolom situaciju. Poneko krivično delo imovinskog karaktera, što svakako uznemirava građane, ali uglavnom se sva krivična dela dešavaju između pripadnika migrantskih populacija. Najčešće su to sukobi iz verskih, nacionalnih, kulturoloških razloga - rekao je Rebić za Pink.

On je podsetio na to da je jedan migrant uhapšen u BiH zbog ubistva, ali i na to da su pojedini uključeni u trgovinu ljudima i krijumčarenje, a MUP će rešavanje tog problema biti prioritet.

Veliki priliv

Direktor Centra za zaštitu i pomoć tražiocima azila Radoš Đurović kaže za Kurir da treba imati u vidu da, kako kaže, interkontinentalnu migraciju nisu zaustavile ni mnogo jače zemlje od nas. Ističe da je potrebno da im se reši status i dodatno povećaju smeštajni kapaciteti, jer imamo veliki priliv i s juga, a i sa severa, odakle ljude vraćaju nazad.

- Jasno je da postoje napori policije, ali tu je još more problema. Svakako da ljudi sada ne treba da budu na ulici, da rizikuju da se razbole, da potencijalno budu žrtve nasilja ili da i oni budu strah za građane - zaključuje Đurović.

foto: Beta Milan Obradović

Vladimir Cucić Srbija nije zemlja ksenofobije Komesar za izbegle Vladimir Cucić kaže da su migranit nađeni van smeštaja bili u nehumanim uslovima. - Naš cilj je da svi ti ljudi budu u smeštaju, zima je. Vi kada vidite malu decu, morate da regaujete, da ih sklonite, bez obzira što su njihovi roditelji odlučili da povedu svoje dete tako... To su nehumani uslovi. Pet lekarskih ekipa ih je pregledalo. Srbija nije zemlja ksenofobije i meni je drago što je i cela državna politika takva - poručio je Cucić u Jutarnjem programu TV Pink.

