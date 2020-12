RASPAD OPOZICIJE: Đilas zabio nož u leđa Jeremiću, formira odbornički klub bez njega!

Politička veza između lidera Stranke slobode i pravde (SSP) Dragana Đilasa i predsednika Narodne stranke Vuka Jeremića definitivno je u krizi, štaviše, saradnja ne može da opstane ni na lokalnom nivou. Tako Đilas i Jeremić više nemaju zajednički odbornički klub ni u Beogradu!

Pukla tikva

- Ovo je još jedan dokaz da je došlo do potpunog raskola između Đilasa i Jeremića. Stranka slobode i pravde, sindikat Sloga i Pokret za preokret formiraće ove nedelje svoj odbornički klub u Skupštini grada Beograda, ali bez Narodne stranke. Formalno obrazloženje je da nisu uspeli da se usaglase o poslovniku, ali to je samo pokriće, u stvari, Đilas je zabio nož u leđa Jeremiću i preko noći otpisao njegov odbornički klub, koji je bio u zajedničkoj odborničkoj grupi Saveza za Srbiju, koji se raspao - priča izvor Kurira. Sve se uradilo u tajnosti, dodaje, a odbornici Narodne stranke ostali su bez obrazloženja, saznali su tek u nedelju uveče da se klub formira bez njih. To je potvrdila i Marina Lipovac Tanasković, odbornica Jeremićeve stranke u Skupštini Beograda, rekavši da je ta odluka neprijatno iznenađenje za Narodnu stranku.

- Narodna stranka je insistirala na usaglašavanju principa kojim bi se garantovalo sprečavanje zloupotreba, otimanje odbornika, podrivanje partnerskih organizacija i drugih problema koji su se, nažalost, ispoljavali u SZS. Za Narodnu to nisu bile tehničke stvari, nego ozbiljna politička pitanja u cilju boljeg uspostavljanja odnosa. Sada nam je jasno da za SSP ovi principi nisu bili prioritet ili prihvatljivi - rekla je Lipovac Tanasković za Danas.

Sudar dva ega

Politikolog Jelena Vukoičić kaže za Kurir da je odnos Đilasa i Jeremića sudara dva ega. - Ceo Savez za Srbiju je bio jedan interesni savez, savez protiv Aleksandra Vučića i SNS. Oni ni tada nisu imali ništa zajedničko, ni ideološki, ni programski, kako su se skupili, tako su se i rastali. Njih dvojica su političari koji ne žele da trpe autoritet onog drugog, obojica žele da budu glavni, pogotovo Đilas, on ima tendenciju da bude apsolutni gazda, a Jeremić o sebi ima visoko mišljenje i ne želi da bude u senci, pitanje je bilo trenutka kada će sve pući - zaključuje Vukoičićeva.

Podsetimo, neslaganje Đilasa i Jeremića datira još od početka leta, a kulminiralo je aferom čiji je glavni akter bio Nikola Jovanović, nekadašnji potpredsednik NS i šef odborničke grupe Saveza za Srbiju, koji je ostavku u Jeremićevoj stranci podneo početkom jula.

Skandal i opšti raskol izbija u avgustu, kada su procurili audio-snimci u kojima Jovanović doskorašnjeg partijskog šefa Jeremića vređa na nacionalnoj osnovi, govoreći: "Beži od tog Požderca", a zatim priča o detaljima svog transfera u Đilasovu stranku, kao i da će vrbovati još ljudi da pređe. Jovanović je tada i za potpredsednicu SSP Mariniku Tepić rekao da je bez stranke "ku*ac na biciklu", a nakon cele afere nije zvanično došlo do njegovog pristupanja SSP.

Ovako je govorio Jeremić: Voleo bih da mogu da verujem Đilasu Lider Narodne stranke Vuk Jeremić juče nije odgovarao na naše poruke u vezi sa ovom temom, ali je krajem oktobra otvoreno pokazao da nema poverenja u predsednika SSP Dragana Đilasa. Podsetimo, gostujući na TV N1, Jeremić je na pitanje da li veruje Đilasu da neće primiti u stranku Nikolu Jovanovića, kroz ciničan osmeh rekao: - Ja bih voleo da mogu da verujem Draganu Đilasu.

