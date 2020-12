GDE JE NESTAO RASIM LJAJIĆ POSLE 20 GODINA MINISTROVANJA: Teško mi je da prođem pored ministarstva gde sam radio, imam neki otpor

Mesec dana pošto je napustio ministarsku funkciju, na kojoj je bio dve decenije, Rasim Ljajić kaže da sad ima vremena za sve one stvari koje je propuštao - bavi se strankom, piše pesme...

Rekao bi čovek da je u Srbiji gotovo sve moguće, sem da se neko samoinicijativno odrekne funkcije. Rasim Ljajić, lider SDPS, upravo je to uradio, i to posle 20 godina na poziciji ministra. Mesec dana će kako je raskrstio s vladom, ali i pojavljivanjem u medijima, pa se nameću pitanja šta sada radi i kako mu izgledaju dani. Ne samo da ne žali za funkcijom već, kako kaže u razgovoru za Kurir, ima vremena za sve one stvari koje je propuštao - bavi se strankom, uči engleski, piše pesme i šeta. Rečju, prodisao je.

Posvećen stranci

- Apsolutno mi ne nedostaje posao ministra. Glavni utisak mi je - kao da ministar nisam bio jedan dan. Ne znam kako, čak mi je teško da prođem pored zgrade gde sam radio, pored SIV. Imam otpor. Toliko dugo učešće u vladi je moralo da ostavi posledice, sad se osećam kao da sam prodisao - kaže Ljajić i dodaje:

- Pa i da sam 20 godina ustajao svako jutro, brijao se i stavljao kravatu, mnogo je, a ne što sam ja taj posao doživljavao emotivno i bio potpuno posvećen. Sada je svaki dan u stranci, spremaju se za stranački kongres, ali i predstojeće izbore.

- Puno novih ljudi dolazi da se učlani u stranku i to je ono što me još više motiviše da radim. Spremam kongres, koji će biti onlajn i gde neće biti predloženih kandidata, već će svi članovi moći da glasaju za koga hoće. Bira se celo rukovodstvo - predsednik, potpredsednici i Glavni odbor. Nakon toga, ide izborna skupština za Beograd. Usvojićemo i novi program, Manifest 2020, gde ćemo naznačiti ciljeve za svaku oblast za koju mislimo da je bitna. Detaljno se spremamo za izbore, koji će biti najkasnije na proleće 2022. godine - navodi Ljajić.

Komentari prolaznika

Višak slobodnog vremena mu je, dodaje, omogućio da poradi na usavršavanju stranih jezika, ali i da se posveti pisanju pesama.

- Učim engleski svaki dan, usavršavam ga. Nekad radim s profesorom kod kuće ili u stranci, nekad sam. Bavim se i fudbalskim klubom u Novom Pazaru, pomažem koliko mogu da klub opstane - kaže Ljajić i ističe:

- Uskoro ću početi da pišem kolumne za neke medije, a pišem i tekstove pesama za pevače. Sad više nego ikad u životu gledam filmove. Šetam svako veče po pet kilometara, uvek u društvu. Stavim kačket i krenem. Na pitanje da li mu ljudi dobacuju na ulici, dodaje:

- Čujem komentare: „Evo ga Rasim“, ali to je uobičajeno.

I TO SE DEŠAVA Izvinio mi se zbog Tvitera Jednom, dok sam šetao, prilazi mi čovek i kaže: „Je l’ si ti Rasim?“ Kaže mi da je napisao tvit da ću slagati i da neću izaći iz Vlade dok me ne isteraju, i kao, evo vidi da sam održao reč, pa da se izvini što je to napisao. Rekao sam mu da je sve u redu - prepričava Ljajić.

U KONTAKTU S MINISTRIMA Idem na Nedimovićevu utakmicu Čujem se telefonom s kolegama, najčešće s Branislavom Nedimovićem i Vanjom Udovičićem, sa njima sam uvek dobro sarađivao, a i povezuju nas i sportske priče. Nedimović igra fudbal, dogovaramo se da odem na jednu utakmicu da ga gledam, da navijam za njega - navodi Ljajić.

K. Blagović

