VUČIĆ OTKRIO DIVERZIJU U KOVID BOLNICI U BATAJNICI: Neko je spaljivao električne sklopke, jer ne želi da to funkcioniše

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić preneo je večeras da je neko namerno spaljivao električne sklopke u novoj kovid bolnici u Batajnici i dodao da je reč o sabotaži sa ciljem da se ometu radovi i da se spreči otvaranje bolnice.

Vučić je, za RTS, kazao da su neki ljudi želeli nešto da urade protiv svoje zemlje, i da su juče namerno spaljivali električne sklopke upaljačima, a pokazao je fotografije oštećenih sklopki.

foto: screenshot RTS

"Čak i sa takvim stvarima smo se suočavali, jer ima ljudi koji ne žele da pokažemo da možemo da budemo efikasni. Ne razumem da neko to radi", kazao je on.

Vučić je preneo da BIA i MUP sada to isleđuju I rekao da je siguran da će uhvatiti počinioca ove "čiste" sabotaže.

Upitan da li je cena bila kriterijum u realizaciji tog projekta, Vučić je kazao da se radi preko državnih organa.

On se osvrnuo na zlonamerne navode da je kvadrat koštao 2.000 evra i kazao da je cena kvadrata bolnice 1.171 evro po kvadratu.

"Da smo išli preko Kancelarije za javna ulaganja cena bi bila 1.050 ili 1.060 evra po kvadratu, ali bi trajalo dve godine, a mi smo želeli da to bude brže, kako bi spasavali živote ljudi", objasnio je on.

foto: screenshot RTS

Vučić je rekao da se pita šta je u glavi onima koji misle da se neko ugrađivao u bolnicu.

"Ša može da bude osim ideje da bi on to uradio. Nekome ko voli i bori se za svoju zemlju, pre svega za starije ljudi, to nije moglo da padne na pamet", istakao je on.

Vučić je rekao da ni ne zna koliko je puta bio u Batajnici, dodajući više od 10 puta.

"Obilazio sam, sanjao da izgradimo na vreme. Izgradili smo za četiri meseca I samo nekoliko zemalja ima mogućnost da to uradi tako brzo", dodao je on.

On je rekao da je ponosan na ideju da se izgradi nova kovid bolnica u Batajnici, koja će sutra primiti prve pacijente, na sve što je država uradila, na obezbeđen novac, sve radnike koji su je brzo izgradili.

"Položili smo kamen temeljac 1. avgusta, a sada kažu nije završena 1. decembra, kao što smo rekli. Izvinjavam se, biće 3. decembra otvorena", rekao je Vučić, osvrćući se na zlonamerne komentare i dodao da su se izvođači suočili sa brojnim problemima tokom gradnje.

On je naveo da će u Batajnici biti 930 bolničkih postelja, sa 250 mesta najmodernije inetezivne nege, sa svim respiratorima, kiseonikom.

"Ponosan sam na zemlju, što smo uspeli da je napravimo, a pogodilo se u trenutku kada nemamo više mesta", dodao je predsednik.

(Kurir.rs)

Kurir