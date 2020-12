VUČIĆ RAZGOVARAO SA ANIKINOM MAJKOM: Država čini sve da pomogne u lečenju bolesne dece

Predsednik Aleksandar Vučić rekao je večeras da će mala Anika Manić, koja boluje od teške, retke bolesti, spinalne mišićne atrofije, i za čije lečenje su prikupljena sredstva, otputovati vladinim avionom, na lečenje u Budimpeštu.

"Nadam se da će sve da bude u redu. Razgovarao sam i sa njenom majkom, rekli smo da ćemo da dopunimo novac. Hvala i mađarskoj vladi i Peteru Sijartu i celom Orbanovom timu,i oni su rekli da će njihova vlada da dopuni ako zafali novac", rekao je Vučić za RTS.

On je izneo podatke da je od 2008. do 2012. godine prosečan broj dece za koju je država platila lečenje u inostranstvu bio 84, a od 2013. do 2020. prosečno, po godini, taj broj je 423.

Kako je rekao, 2014. godine bilo je 120 dece, naredne - 306, 2016. - 563, 2017. - 614, 2018. - 632 i prošle godine 649 dece.

"Od decembra 2014. do novembra ove godine, preko Budžetskog fonda za lečenje oboljenja, stanja i povreda koja se ne mogu lečiti u Srbiji, u inostranstvo je upućeo 606 dece", rekao je Vučić.

On je naveo da se od retke bolesti, spinalne mišićne atrofije, leči 37 ljudi, najviše dece, i da će taj broj morati i da se poveća.

"Uveli smo 50 inovativnih lekova, trudimo se i borimo i zato molim sve da ne idu protiv svoje zemlje, da se ne raduju ako bolnice kasne, ako ne možemo da povećavamo budžet za zdravstvo koliko bismo hteli", rekao je Vučić.

Država, ističe, radi sve da pomogne, a vladinim avionom su, kaže, 45 puta deca poslata na lečenje u inostranstvu i vratili.

Dodao je da se svuda u svetu deca leče SMS porukama, i to mnogo više nego kod nas.

(Kurir.rs/Tanjug)

Kurir