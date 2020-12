BAJDEN NA POČETKU MANDATA ZAKAZUJE SASTANAK S VUČIĆEM: Razgovor oči u oči u narednih šest meseci

Predsednik Aleksandar Vučić izjavio je da veruje da će u prvoj polovini naredne godine imati priliku da se sretne sa izabranim predsednikom SAD Džozefom Bajdenom. Najava da će Bajden već po preuzimanju dužnosti u Beloj kući zakazati sastanak sa srpskim predsednikom nagoveštava ne samo da će Balkan biti u fokusu nove američke administracije već i da najveća sila sveta prepoznaje i uvažava jaču poziciju Srbije, smatraju sagovornici Kurira. Ocena je i da se realizacija Vašingtonskog sporazuma neće dovoditi u pitanje.

Jača pozicija Srbije

Vučić je za RTS rekao da s Bajdenom ima bolje lične odnose nego sa odlazećim predsednikom Donaldom Trampom, ali i ponovio svoj stav da bi za Srbiju bilo lakše da je ostala prethodna administracija. Govoreći o sudbini sporazuma o normalizaciji ekonomskih odnosa Beograda i Prištine, koji je početkom septembra potpisan u prisustvu Trampa, Vučić je naglasio da Srbija poštuje svoju reč i potpis.

Bivši ambasador Srbije u SAD Đerđ Matković kaže za Kurir da je izuzetno značajno što će bilateralni susret Vučića i Bajdena biti upriličen u prvim mesecima rada nove američke administracije.

- To je pokazatelj da smo ozbiljna država i da je pozicija Srbije daleko jača. S obzirom na dobre lične odnose Vučića i Bajdena, očekujem da će njihov susret biti organizovan kao poseta, a ne na nekom međunarodnom forumu. Jedna od glavnih tema biće Vašingtonski sporazum i predsednik je jasno rekao da će Srbija poštovati i svoju reč i svoj potpis, bez obzira na promenu u Beloj kući. Siguran sam da će novi američki predsednik imati u vidu da je Srbija pokazala da je posvećena stabilnosti u regionu, a to je ono za šta je Vašington prevashodno zainteresovan. Pošto smo postigli odlične ekonomske rezultate, siguran sam da Amerika vidi koliko je jača naša pozicija i u političkom smislu. To je pokazatelj da se naša reč uvažava - naglašava naš sagovornik.

Balkan u fokusu

Direktor Centra za spoljnu politiku Dragan Đukanović ocenjuje da je najava ovog susreta jasna potvrda da će čitav Balkan biti na agendi novog američkog predsednika.

- Bajden će se u prvim mesecima po preuzimanju vlasti fokusirati na određena pitanja i među njima će sasvim sigurno biti i Balkan. Otuda i organizovanje susreta s Vučićem. Sudbina Vašingtonskog sporazuma je izvesna i Bajdenova administracija neće odudarati od slova i duha tog dokumenta. Možemo očekivati njihovu posvećenost da se realizuje ekonomski deo do kraja, ali će oni nastojati i da ubrzaju politički deo normalizacije odnosa Beograda i Prištine i to u tešnjoj koordinaciji sa EU - kaže naš sagovornik.

Inauguracija Bajdena biće organizovana 20. januara 2021. godine i tog dana, tačno u podne, zvanično počinje njegov četvorogodišnji mandat.

Neobično finale Bajdenove posete Beogradu Još se pamte opanci iz Skadarlije foto: Printscreen Pink Džozef Bajden posetio je Srbiju u avgustu 2016, kada je obavljao funkciju potpredsednika SAD. Njegov boravak u Srbiji ostao je upamćen po scenama opuštene šetnje po Skadarliji sa tadašnjim premijerom Aleksandrom Vučićem. Bajden je tom prilikom pokazao veliko oduševljenje srpskim opancima, pa mu je Vučić jedan par kupio i poklonio kao suvenir.

Američki zvaničnici već poznati Blinken hvalio ulogu Srbije u regionu Novi američki državni sekretar Entoni Blinken još jedan je zvaničnik Vašingtona dobro poznat Beogradu. On je više puta bio sagovornik Vučića, iz perioda kada je obavljao funkciju zamenika državnog sekretara u administraciji Baraka Obame, dok je potpredsenik SAD bio Bajden. Blinken se 2015. prvi put sreo s Vučićem koji je tada u svojstvu premijera boravio u Vašingtonu. Bajdenov blizak saradnik je i tom prilikom najavio da će SAD da ohrabruju EU da što pre otvori poglavlja sa Srbijom, ali i izrazio zadovoljstvo ličnim zalaganjem i ulogom Vučića u regionu. Blinken i Vučić sastajali su se još nekoliko puta i razgovarali o srpsko-američkim odnosima, dijalogu Beograda i Prištine, ekonomskim reformama Vlade Srbije...

