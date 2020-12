MILAN RADOIČIĆ ODGOVORIO RADI TRAJKOVIĆ: Ona traži medijski prostor i u tu svrhu korsti tragediju koja je zadesila sve nas

Milan Radoičić kaže da iza svih napada Rade Trajković na njega stoji pokušaj da se dobije medijski prostor u pojedinim medijskim kućama.

"Ja sam ubeđen da ova propaganda koja je počela dan nakon ubistva Olivera Ivanovića imala samo jedan razlog - to da je Rada kao jedan izbledeli političar tražila medijski prostor i u tu svrhu htela da iskoristi tragediju koja je zadesila sve nas, kako bi dobila prostor u pojedinim medijima pred kosovske parlamentarne izbore 2019. Tada je 55.000 Srba izašlo na birališta, ona je dobila 230 glasova što je ravno statističkoj grešci, a Srpska lista, gde sam ja potpredsednik, 52.000. Eto, koliko joj narod na KiM veruje”, kaže Radoičić za "Kosono online".

Na pitanje kako komentariše napade Rade Trajković na njega, koji su usledili i danas putem društvenih mreža, potpredsednik Srpske liste kaže:

"Očigledno da joj smetam, njoj i njenim mentorima. Smatram da je ta njena izjava i medijski nasrtaj na mene prouzrokovalo na kraju to da je 100 naoružanih policajaca došlo da me hapsi ili šta već. I to što priča, navodno prijateljstvo koje je imala sa Oliverom je laž, kao i to da se on njoj poveravao, a nije najužoj porodici".

Na pitanje Rade Trajković zašto se danas, umesto u Palati pravde, nije pojavio u Prištini na ponovljenom pripremnom ročištu u slučaju ubistva Olivera Ivanovića, Radoičić navodi:

"Neće ona odustati od napada na mene, ali neću se ni ja odustati, boriću se. I pokojni Oliver je bio nevin u zatvoru tri i po godine pre nego što su optužnice odbačene, i sada imate ljude koje optužuju za umešanost u slučaj ubistva Olivera Ivanovića koji su već dve godine u zatvoru, a još im suđenje nije počelo. Treba li da se vratim pa da prolazim kroz isto?"

O tome šta se dešavalo u sudnici, Radoičić navodi da je Rada Trajković odbila da odgovori na gotovo sva pitanja.

"Ona je pokušavala na sve načine da bude ubedljiva. Iznela je toliko neistina da nije htela da odgovara na moja pitanja. Na suđenju je navela da joj je Oliver rekao da se plaši mene. Kada sam je upitao zašto to nije rekla tužiocu u Prištini nije htela da odgovori. Na pitanje da li ima neposredna saznanja o tome da sam mu pretio ili neko blizak meni, rekla je da je tako čula po gradu. U nekom momentu rekla je da ima takvo mišljenje o meni iz nekog izveštaja BIA izveštaja koji je objavio Krik, koji je to objavio u aprilu 2019. A izjave u kojima je iznela sve laži o meni i zbog kojih je tužim davala je pre toga", zaključuje Milan Radoičić.

(Kurir.rs/Kosovo online)

