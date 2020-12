VUČIĆ: Kupovaćemo zlato! Stopa rasta će biti između 5 i 6 odsto

Predsednik Aleksandar Vučić izjavio je danas da će Kinezi rudnik zlata Čukaru Peki otvoriti u aprilu ili maju sledeće godine, a da će država najveći deo proizvodnje tog zlata kupovati za svoje rezerve.

Ističe da se kupovina zlata pokazala kao dobra strategija naročito u vreme krize izazvane pandemijom virusa korona.

"Danas imamo najveće rezerve zlata u istoriji. Mi ćemo te rezerve zlata da povećavamo i u narednom periodu", rekao je Vučić.

Vučić je odbacio kritike bivšeg guvernera NBS Dejana Škoškića i istakao da je siguran da će stopa rasta sledeće godine u Srbiji biti između pet i šest odsto.

Komentarišući ocenu bivšeg guvernera NBS Dejana Šoškića da ne postoje uslovi da stopa privrednog rasta sledeće godine dostigne šest odsto i da neće preći preko tri odsto, Vučić je naveo da plus tri jeste nedostižna brojka ali za Šoškića i njegovo vreme i vlast.

Kako je rekao, Šoškić je postao guverner NBS kada je evro bio 75 dinara, a kada je otišao, posle samo tri godine, evro je bio 118 dinara, dok je dinar od 2012. godine, kada je doslo do promene vlasti, do danas stabilan, na 117 dinara za evro.

"Plus tri je nedostižna brojka za Šoškića i njegovo vreme i vlast, a siguran sam da će biti između pet i šest. To samo od nas zavisi, koliko vredno budemo radili i energično pristupili svim projektima", rekao je Vučić.

Kaže da je Šoškić bio guverner zemlje koja je imala najnižu stopu privrednog rasta od minus 3,1 do plus 1,6, što je bio maksimum.

Vučić je rekao da su MMF i Svetska banka rekle da će Srbija završiti ovu godinu na minus 3 odsto, pa popravile na -2,5 odsto, a da će, kako je rekao, Srbija godinu završiti bolje od minus jedan.

"Na kraju se rezultati mere, rezultati se vide. To samo govori da im nikada struka nije bila važna, već politika i ostrašćenost i mržnja.... Onda će da kukaju za 2022. godinu, onda će reći neće biti plus pet nego plus tri. Gubitnici će uvek da pronalaze izgovore i stvari predstavljaju lošim i ružnijim", rekao je Vucičh.

SPREMNI DA POVEĆAMO UDEO U ER SRBIJI Ne razumem zašto je problem kad Srbija pomaže svoju aviokompaniju u korona krizi, a nije kad to čini Nemačka i spasava Lufthanzu, kaže predsednik Aleksandar Vučić i poručuje da će država ne samo pomoći Er Srbiji u ovim kriznim vremenima, već, ako bude potrebno, i dokapitalizovati nacionalnu avio kompaniju. "Što se tiče Er Srbije, ne samo da će da opstane, nego ćemo imati dovoljno snage i znanja, ako bude potrebno da mi dokapitalizujemo i preuzimemo veći procenat (vlasništva). To nije nikakav problem. Er Srbija će biti uspešna aviokompanija i ponos Srbije na svakom mestu u svetu", istakao je Vučić odgovarajući na pitanja novinara. U Er Srbiji 51 odsto je vlasnik država, a 49 odsto kompanija Etihad iz UAE. "Slušam danima napada oko Er Srbje i to uglavnom dolazi iz naše zemlje. Meni nije jasna mržnja prema svemu što je naše", istakao je Vučić i podsetio da Nemačka pomaže svoju Lufthanzu sa devet miljardi evra i to uz uslov da otpuste 25.000 ljudi. Odakle potreba tih ljudi da budu protiv svega što je naše, zapitao je Vučić.

(Kurir.rs/Tanjug)

