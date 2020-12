SRPSKI DIPLOMATA O NOVOM PRETNJAMA STARIH SRBOMRZACA: Srbija je danas geopolitički značajnija SAD od Kosova nego ranije

BEOGRAD - Sagovornci na jučerašnjoj sednici Komiteta za spoljne poslove Predstavničkog doma SAD, kako ocenjuje diplomata u penziji i bivši šef jugoslovenske diplomatije Vladislav Jovanović želeli su da opomenu novog američkog predsednika Džozefa Bajdena da treba da nastavi sa politikom zalaganja za nezavisnost tzv Kosova i sa pritiscima na Srbiju da to konačno prihvati i da zanemari nove realnosti u regionu,.

Ilustracija foto: AP

"Takozvano nezavisno Kosovo i ojačana Srbija nisu jednaki, Srbija je geopolitički mnogo značajnija za SAD danas , nego što je to bilo Kosovo juče", poručuje Jovanović i dodaje da je to ono što brine sve protaginiste kosovske nezavisnosti.

Komentarišući jučarašnje istupe promotera kosovske nezavisnosti Eliota Engela, Maldlen Olbrajt, Danijela Servera Jovanović ocenjuje da se oni pribojavaju novih situacija i novih procesa koji su se u međuvremenu razvili na Balkanu, poput uspeha Srbije u odnosu na ostale zemlje Zapadnog Balkana koje su sve u nekoj klimavoj političkoj situaciji, ali i učešća i veće uloge Rusije, Kine, Turske", naglašava Jovanović, k A, kako istriče Jovanović, upravo ove činjenice. će verovatno biti neizbežne u kontekstu "početka formiranja politike novog predsednika SAD prema našem regionu".

Jovanović smatra da novi američki predsednik, kao "realista" i "operativac", neće moći u potpunosti da negira novu, izmenjenu realnost u poslednjih, 5-6 godina.

"Tim pre što je njegov prethodnik Donald Tramp 'zaorao' jednu novu brazdu u pitanju rešavanja Kosova, i to je ta ekonomska brazda, koja je na neki način izgledala mnogima i kao realnija i kao sigurnija, ostavljajući po strani pitanje konačnog priznanja Kosova kao nezavisne zemlje", objašnjava Jovanović.

Ilustracija foto: EPA / Erin Schaff / POOL

Kako kaže, ako bi se ovaj proces ekonomske saradnje i ekonomske integracije zemalja regiona kroz inicijative poput "malog Šengena" razvio i postao realnost onda bi i argumenti za apsolutnu podršku nezavisnosti Kosova postali tanji.

"Otvorili bi se vidici i za neka fleksibilnija rešenja koja ne moraju nužno da znače osamostaljivanje Kosova. To je nešto što je u podsvesti zagovornika stare politike jer se ipak pribojavaju svega što izgleda kao novo", smatra diplomata.

Prema njegovoj oceni, Džozef Bajden, bez obzira što bi se to možda moglo zaključiti ako bi se pratio razvoj događaja i političke klime na Balkanu, pre svega ekonomskih integracija, neće biti pristalica "napuštanja ideje o nezavisnosti Kosova".

Jovanović ne veruje da će stav učesnika jučerašnhjen skupa koji "govore istim jezikom, danas kao što su govorili pre 10-20 godina" i koji nikako ne bi želeli da se pitanje prijema Kosova kao takozvane nezavisne države u UN odloži za ko zna kada jer je "svako odlaganje lagana smrt", imati prevelikog uticaja. na Bajdenovu administraciju.

"Čak neće imati uopšte bitnog uticaja jer sam Bajden je rodonačelnik te politike nezavisnosti Kosova i pritiska Srbije i teranja da to prizna. Međutim on je to bio pre pet godina", smatra bivši šef jugoslovenske diplomatije.

Srbija je, s druge strane, ocenjuje on, osamostaljena i ekonomski ozdravljena uz duboko razvijene odnose sa drugim centrima moći ne samo na ekonomskom već i na vojno-političkom planu.

"Srbija je ojačala svoju politiku vojne neutralnosti i nezavisnosti i kao takva ne sme da bude zanemarena u američkoj politici zato što bi to bilo kontraproduktivno za tu politiku", ističe Jovanović.

Ilustracija foto: Shutterstock

Takozvano nezavisno Kosovo i ojačana Srbija nisu jednake, objašnjava i dodaje "da je Srbija kao takva geopolitički mnogo značajnija za SAD, nego što je to bilo tzv. Kosovo juče".

"Jer, zadržati Kosovo po svaku cenu i izgubiti Srbiju nije uspeh za američku politiku. I to je ono što daje snagu politici Srbije iako ona toga nije svesna, ili nije uvek svesna. Ali, SAD kao ključni geopolitički igrač na Balkanu toga su vrlo svesne a to je ono što brine sve protagoniste kosovske nezavisnosti", zaključio je Jovanović.

(Kurir.rs/Tanjug)

