GOST USIJANJA PETAR PETKOVIĆ DIREKTOR KANCELARIJE ZA KIM: Otkrivamo kako je izgledao POSLEDNJI DIJALOG U BRISELU!

U agendi poslednjeg tehničkog dijaloga Beograda i Prištine našle su se dve tačke - međusobna finansijska potraživanja i imovina, teme koje je kosovaska strana ignorisala gotovo sedam i po godina.

Direktor Kancelarije za Kosovo i Metohiju, Petar Petković, u emisiji "Usijanje" na Kurir televiziji kaže da su nastavili da razgovaraju o temama koje su pokrenute i na prošlom sastanku - finansijskim potraživanjima i imovini. "Činjenica da je i to sada na agendi gospodina Lajčaka je jedan veliki iskorak u pravcu kompromisnog rešenja.

Ali, ono što je naš prvi zahtev bio tokom razgovora u Briselu jeste formiranje Zajednica srpskih opština. Kakva god i koja god tema da bude na dnevnom redu u Briselu mi ćemo uvek insistirati na formiranju ZSO.

To je najvažnije pitanje. Bez tog pitanja nema napretka u dijalogu, bez tog pitanja nema izgradnje poverenja i bez rešavanja tog pitanja nemoguće je da idemo dalje u smislu dogovora i razgovora o drugim stvarima i temama, koje su isto važne i ključne.

Jer ako neko sedam i po godina odbija da izvši svoju obavezu, ono što je potpisano i na šta je svoj potpis stavila i EU, i prištinska i beogradska strana, kako onda možete da izgradite poverenje na buduće potpisane stvari, o kojoj god temi da je reč, bilo o imovini, nestalima, ekonomskoj saradnji, vi onda niste sigurni da će to biti ispoštovano i od strane Prištine ostvareno..." Ne tražimo i nećemo pregovarati o onome što smo pregovarali, ponovio je Petković. "Stvar je vrlo jednostavna i prosta.

Da se ispuni ono što je dogovoreno, tražimo ono što smo lepo ispregovarali pre 7,5 godina i zato svaki naš sastanak počinje upravo tom temom (ZSO)", rekao je Petković. A kako izgledaju razgovori kada se Miroslav Lajčak, posrednik EU za rešavanje kosovskog pitanja, nađe za istim stolom sa predstavnicima Beograda i Prištine, gledajte u nastavku emisije "Usijanje".

