MILIMIR VUJADINOVIĆ O SRAMOTNOM POZIVU BISERKE TURKOVIĆ: Ukidanje Republike Srpske je nemoguće!

Milimir Vujadinović, predsednik Odbora za dijasporu u Skupštini i poslanik SNS, usprotivio se stavu Biserke Turković, koje ja uputila sramotan poziv za ukidanje Republike Srpske.

Reagovanje prenosimo u celosti

Povodom najnovijih izjava gospođe Turković o nameri ukidanja Republike Srpske i dovođenja srpskog naroda u bilo kakvu vezu sa fašističkim režimima, gospođa Turković bi kao ozbiljan diplomata trebalo da zna da je ukidanje Republike Srpske nemoguće bez saglasnosti naroda koji živi u njoj, ali i saglasnosti svih onih koji su potpisnici i garanti tako važnog međunarodnog mirovnog sporazuma postignutog u Dejtonu, a među kojima je i Republika Srbija yz druge, velike svetske demokratije.

Teško da će gospođa Turković i pojedini centri željni radikalizacije u BiH uspeti da za taj naum obezbede podršku naroda u Republici Srpskoj a još manje je verovatno da će obezbediti i podršku Srbije za takav opasan i neodgovoran plan.

Srbija kao jedna od potpisnica, a samim tim i garant opstanka dejtonske BiH, nikada gospođi Turković i sličnima neće dati podršku za ukidanje Republike Srpske i rušenja mira u BiH.

Srpski predsednik i Vlada su i do sada pokazivali da će uvek biti samo podrška miru i podrška RS a samim tim čitavoj BiH, da će biti podrška ekonomskom razvoju i jačanju regiona u celini pre svega kroz projekte ekonomskog uvezivanja i jačanja svih delova zemalja u kojima živimo.

Što se tiče dovođenja srpskog naroda u bilo kakvu korelaciju sa fašizmom, podsećam gospođu Turković da je odavno čitavom civilizovanom svetu poznata činjenica da je srpski narod jedan od najstradalnijih od pošasti koja se zove fašizam, ali je poznat i kao jedan od onih koji su toj strašnoj pojavi pružili najsnažniji, prvi oružani otpor u Evropi i to u prvim danima juna 1941. godine upravo na jugu današnje Republike Srpske. Retki su narodi na Balkanu koji se mogu pohvaliti tolikom doprinosom u borbi protiv fašizma kao što je to srpski narod, koji je i u svim svetskim sukobima bio na pravoj strani istorije. Na kraju, topli savet gospođi Turković i radikalnim krugovima u Sarajevu: da izađu iz matrice stalne radikalizacije prilika u BiH i politike prošlosti i samoizolacije i okrenu se razvoju svih delova BiH i ekonomskom napretku naroda koji u njoj žive, uključujući neizostavno i srpski narod.

Ukoliko joj je potreban uzor za takvo što, lako će ga naći u predsedniku i Vladi Srbije. I ne samo uzor, već i kao partnera koji je spreman da ruku saradnje pruži svima koji su na putu očuvanja mira i jačanja ekonomije u regionu. Sa druge strane, siguran sam da će srpski predsednik i Vlada kao i do sada biti snažna podrška i siguran oslonac našem narodu gde god on da živi. To, uostalom, kaže sam srpski narod.

Kurir