ĐUKANOVIĆ: Protiv sam zatvaranja, jedina mera treba da bude da radi sve, a pooštriti kontrolu koja se tiče maski i distance!

"Mi ne možemo više da zatvaramo zemlju. Ne znam da li znate, ali (Boris) Džonson je odlučio da nema zatvaranja posebno za božićen praznike, zato što ekonomija mora da radi. I ti lekari moraju da prime platu, a platu će primiti ako se napuni budžet", rekao je Đukanović na sednici Skupštine Srbije.

On se izvinio, jer je prethodnih dana bio oštar prema Kriznom štabu, međutim, kako kaže, ispalo je da je ipak u pravu, jer su, primećuje, i sami "priznali da nema drugog leka osim vakcina i da mere nisu bile baš tako uspešne".

"Što znači da je jedina mera treba da bude pustite normalno da radi sve, a pooštrite kontrolu koja se tiče maski i distance", ocenio je Đukanović.

On je dodao da korona virus postoji i da nije antivakser, kako su mu, kaže, spočitavali, ali nije siguran da će ona doći brzo u meri koja je potrebna. Procene su da će u SAD do kraja 2021.godine da se vakciniše 25 odsto stanovništva, a u Velikoj Britaniji 50 odsto, i naravno, kaže, da će vakcine prvo imati najjače sile i to jeste surovo, ali je istina.

On smatra da svi treba da nauče da žive sa korona virusom i da se prilagode situaciji.

Kurir.rs/Tanjug

Foto Nemanja Nikolić

Kurir