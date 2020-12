VUČIĆ: Dok sam ja predsednik, nećemo priznati Kosovo! Srbija neće u NATO, teži se ukidanju Republike Srpske

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić gost je emisije "Prva tema" na TV Prva.

Pored Vučića, gosti su i izvršni direktor Fondacije za otvoreno društvo Milan Antonijević i profesor Fakulteta političkih nauka Ivo Visković.

Akcenat emisije je na odnosima u regionu 25 godina posle Dejtonskog sporazuma.

Na pitanje da li Dejtonski sporazum treba sada menjati, profesor Visković je odgovorio:

"Jeste jer BiH ne funkcionišu kao država, kao što bi i trebalo".

Sa Viskovićem se složio Antonijević, a Vučić se nadovezao:

"O Dejtonskom sporazumu se pitaju tri konstutitivna naroda u BiH, a ne ni Igmanska inicijativa, a ni predsednik Srbije", rekao je Vučić na početku na putanje da li Dejtonski sporazum treba menjati.

Predsednik je potom govorio o stavovima po pitanju priznanja Kosova i Metohije.

"Mislim da je bolje pitanje da li se zalažete za priznanje ili nepriznavanje nezavisnosti Kosova. Tada bi odgovor bio da, da i ne. Do aprila 2022. godine, kada će biti izbori, to se sigurno neće dogoditi", rekao je Vučić, odgovarajući drugim gostima u emisiji.

Predsednik je zatim dodao da je Srbija neutralna, govoreći o članstvu u NATO paktu.

Vučić je zatim pitao Antonijevića i Viskovića, kao potpisnike Igmanske inicijative, šta bi tačno promenili, tačnije šta bi od nadležnosti prebacili na koju stranu.

"Šta bi uradiliti divni ljudi koje vi podržavate? Recite mi samo u jednoj rečenici, ili ni to nećete da nam kažete. Kada stvari postavite crno-belo, nikada nećete dobiti odgovor od njih. Ili ćete dobiti odgovor kao od Bisere Turković, da je Dodik Hitler, a Republika Srpska ne treba da postoji", rekao je Vučić.

Predsednik je naglasio da je neshvatljivo da neko predstavnika Srba u BiH, najstradalnijeg naroda na Balkanu neko poredi sa Hitlerom.

"Zato to pitam i strane predstavnike. Šta je to što ćemo da menjamo? Evo da objasnim zašto to pitam. Od uspostavljanja ustava BiH, ja sam doneo da vam pročitam da vidite nadležnosti entiteta. Nadležnosti BiH su samo carinska politika, monetarna politika, migraciona politika, i tako dalje. Sve ostalo je u nadležnosti entiteta", rekao je Vučić i nastavio:

"Mi poštujemo Dejtonski sporazum i teritorijalni integritet BiH. Ali cela suština jeste baš u tome da se razvlasti i Republika Srpska i Federacija BiH. Ali da podsetim na jedan detalj. SDA je ozbiljna politička partija, najveća u Federaciji u svakom smislu. Oni su na svom kongresu doneli određene odluke, gde se zalažu za podelu BiH na pet ili više multietničkih regija. Nema pomena od Republike Srpske. I tu vidimo šta se sve kuva i šta se iza brda valja".

Predsednik je poručio da je jasno da se teži ukidanju Republike Srpske, za šta je kao primer naveo i plan SDA da u teritoriju grada Sarajeva uvedu i Pale i okolinu grada koja pripada Republici Srpskoj.

"Stvari su se u Srbiji nepovratno izmenile i znam da profesor Visković to zna. Od zemlje gubitnika, od najgore u Evropi u ekonomiji, sada je prva. Isto je i sa koronom, i u toj borbi smo među najboljima. Navikuti smo i u politici da gubimo. Srbija se promenila, osnažila je, ali ne da bi se ponašala bahato, već da bi bila svoja na svome".

Vučić je Antonijeviću rekao da politika Beograda nije destruktivna:

"Zaista sam se trudio svih osam godina i dao sve od sebe da ne odgovorim na desetine uvreda i kleveta o tome kako sam snajperom ubijao u Sarajevu i ćutao sam i pružao ruku uvek zato što mislim da BiH mora da bude najbolji partner Srbiji, i da odnosi Srba i Bošnjaka moraju da budu dobri".

On je istakao da ne misli da je pozicija Bošnjaka lagodna i da su jedini u Bosni stradali više od Srba, kao i da moramo da imamo pijetet prema njihovim žrtvama.

"Trudio sam se da gradimo najbolje moguće odnose. I prometom ljudi, usluga i kapitala, kao i velikim investicijama, koje nikada nisu bile ograničene samo na RS, već smo težili da spajamo ljude, i da Srbi i Bošnjaci žive zajedno", kazao je Vučić.

Vučić je govorio i o napadima na njega odgovarajući Antonijeviću da upravo njega stalno nazivaju izdajnikom:

"Za mene govore da sam ubio rođeno dete, pošto za one koji ne znaju jedno dete mi je ostalo mrtvo na rukama, pa misle da sam ga ja ubio. Pa govore da mi je otac Fahri Musliu, a ne Anđelko. Nisu gospodinu Antonijeviću govorili da je izdajnik, već meni, svakog dana"

Antonijević i Visković su se složili da napadi na bilo čiju porodicu zaslužuju najoštrije kazne.

"U ponedeljak, tri najtiražnija hrvatska lista su objavila tri autorska teksta protiv mene. Jeste li vi ikada čuli, da u jednoj zemlji budu tri autorska teksta protiv predsednika druge zemlje. Nikada! To su skinuli u utorak, a danas su ga ponovili. Nema tu ličnih uvreda, to su njihova politička sagledavanja, i ja to prihvatam. A šta bi mislite zašto je to tako. Zato što Srbija više nije bašibozuk, već ide napred silovito. Iduće godine u ovo vreme mi ćemo prvi put prestići Hrvatsku po bruto društvenom proizvodu", rekao je Vučić.

(Kurir.rs)

Kurir