RASPAD UDRUŽENE OPOZICIJE SRBIJE: Čeka ih sudbina Saveza za Srbiju, kako bi ovako posvađani vodili državu?

Udružena opozicija Srbije je pred pucanjem. Đilas i Jeremić kradu jedan drugom saradnike, vuku poteze na svoju ruku, pljuju se po društvenim mrežama, a sve to rezultiraće pucanjem i ove koalicije, ocena je javnosti

Udruženoj opoziciji Srbije, po svemu sudeći, ne gine sudbina Saveza za Srbiju. Možda su se opozicionari pregrupisali i nameračili da idu na sledeće izbore, ali opet su kamen spoticanja svađe i podele između Vuka Jeremića i Dragana Đilasa i različiti pogledi na političko delovanje.

I dok traju igre prestola u UOS, politički analitičari ističu da opozicionari ovakvim ponašanjem šalju poruku da su nestabilni, te da je pitanje koliko bi uopšte i opstali na vlasti sve i da pobede na izborima.

Ilustracija foto: Ana Paunković

Kulminacija

Sukob između Jeremića, lidera Narodne stranke, i Dragana Đilasa, lidera Stranke slobode i pravde, tinja mesecima unazad, a kulminaciju je dostigao kada su u javnost procurili audio-snimci na kojima Nikola Jovanović, nekad Jeremićeva desna ruka, pljuje bivšeg šefa, ali i vrbuje čitave odbora NS da pređu kod Đilasa.

Taman kad se ovaj skandal malo stišao, usledio je novi rat - SSP i NS odlučili su da formiraju svako svoju odborničku grupu u Skupštini Beograda, gde su dotad zajedno nastupali.

Na sastancima UOS, kako kaže izvor Kurira, Jeremić i Đilas često ne mogu da nađu zajednički jezik o bitnim stvarima, čime se stvara atmosfera da ostali učesnici ove grupacije moraju da biraju strane.

- Na sastancima UOS je mučno. Svi smo se kao okupili oko zajedničkog cilja, a u stvari se samo gleda ko će da se nametne kao neprikosnoveni lider - kaže izvor Kurira i podseća na to da je na jednom od nedavnih sastanaka šest stranaka, među kojima i NS, glasalo za to da cela organizacija izađe sa svojim platformom za pregovore o izbornim uslovima i da ne čekaju posrednike iz EU, dok je Đilasov SSP to odbio.

Isto tako, Jeremić ne želi da bude u koaliciji sa strankama koje su učestvovale na prošlim izborima, pre svega PSG, dok Đilas želi i njih u ovoj opozicionoj organizaciji. Štaviše, kako pišu mediji, Đilas je već napravio dogovor sa Pavlom Grbovićem iz PSG, a planira i saradnju sa SDS Borisa Tadića i Novom strankom Zorana Živkovića. I dok Đilas sprema teren za uvođenje novih partija u priču, Jeremić na Tviteru koristi svaku priliku da napadne lidera SSP. Lider NS je pre nekoliko dana retvitovao tvit u kome se navodi da je SSP počeo sa samouništenjem:

Ilustracija foto: Dado Đilas, Marina Lopičić

- Samo preinačenje jučerašnjeg poteza, ozbiljno pokajanje i veliko izvinjenje zbog otpočinjanja saradnje sa PSG možda mogu da spasu SSP od započetog samouništenja. Što se tiče DS, juče je ozvaničeno da je to mrtav politički identitet.

Samo dan kasnije, Jeremić je na ovoj društvenoj mreži ušao u fajt sa Zoranom Živkovićem zbog Miroslava Aleksića.

Negativne poruke

Politički analitičar Jelena Vukoičić kaže da opozicionari već dugo biračima šalju negativne poruke.

- Opozicija šalje biračima poruku da su nesposobni, da dođu na vlast, ona bi se raspala za mesec dana. A ljudi hoće stabilnost. Oni ne ulivaju poverenje, sami sebe ugrožavaju - navodi Vukoičićeva. Komentare Dragana Đilasa i Vuka Jeremića nismo dobili do zaključenja broja.

JOVANOVIĆEVIM STOPAMA Bastać osnovao udruženje, radi po Đilasovom diktatu Marko Bastać, bivši predsednik Opštinskog odbora SSP na Starom gradu, osnovao je udruženje - Kancelariju za lokalne i inovativne politike, otkriva Kurir. - Bastać je registrovao kancelariju, ali istina je da iza svega stoji sam Đilas. Naime, pošto Đilas ne može da vrati Bastaća u stranku, napravili su plan da on deluje preko ovog udruženja. Isti recept je napravio i sa Jovanovićem - posle onog skandaloznog snimka, Đilas nije mogao da primi Jovanovića, pa ga je podržao da osnuje svoju NVO. Obojica će napadati gradsku vlast pred izbore, svako iza svog udruženja, a po Đilasovom nalogu - kaže izvor Kurira.S. S. foto: Stefan Jokić

VLADIMIR VULETIĆ Pred opozicijom dve opcije Sociolog Vladimir Vuletić kaže da opozicija ima dve mogućnosti - da idu udruženi, nešto poput DOS, ili da se profilišu politički i idu u više kolona. - Za ovu prvu opciju oni ne mogu da se usaglase. Tu su problemi tehničke prirode, da li bojkotuju izbore, da li hoće da participiraju u okviru postojećeg sistema... Tu očigledno nema saglasja i oni se sad dele na tri grupe: ovi koji zagovaraju bojkot po svaku cenu, oni koji pokušavaju da se profilišu za budućnost - Jeremić hoće da postavi temelje umerene desnice, nešto kao SPO. U svemu tome imate i novu opciju - Đilasovu stranku. Oni su pandan SNS, hoće da budu isto to, ali nemaju snage. Zato žele da uključe veći krug stranka i tu nastaje problem - kaže Vuletić. foto: Printscreen

Kurir.rs/ Katarina Blagović

Kurir