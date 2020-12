PAVLE GRBOVIĆ ZA KURIR: Ako budemo učestvovali na predsedničkim izborima, vidim sebe na pobedničkoj strani

Ako Pokret slobodnih građana bude učestvovao na predstojećim predsedničkim izborima, vidim sebe na pobedničkoj strani, a to je ona strana koja će ponuditi kandidata dostojnog funkcije predsednika Srbije koji će tu funkciju obavljati bolje nego Aleksandar Vučić, kaže u intervjuu za Kurir Pavle Grbović, predsednik tog pokreta.

- Zaista verujem da Srbija ima kvalitetne ljude koji nas nikada ne bi obrukali i koji, za razliku od sadašnjeg predsednika, Ustav ne posmatraju kao krpu za brisanje cipela, već kao akt koji bezuslovno moraju da poštuju. Apsolutno sam spreman da pomognem takvim ljudima.

Zasad neproverene informacije kažu da se planira savez PSG sa SSP Dragana Đilasa i DS, čiji je i dalje zvanični predsednik Zoran Lutovac. Da li zaista planirate zajednički nastup?

- Pokret slobodnih građana će zajedno sa Demokratskom strankom i Strankom slobode i pravde raditi na formulisanju platforme za dijalog o izbornim uslovima pod pokroviteljstvom Evropskog parlamenta. Pošto u ovom trenutku nema uslova za ozbiljno političko delovanje, ta saradnja nije i ne može se nazvati predizbornim savezom, već zajedničkim zalaganjem za normalizaciju društvenog života u Srbiji. Preduslov toga jeste otvaranje medija za prodor istine, kako bi građani mogli da kreiraju svoje političke stavove na osnovu realnog prikazivanja stvarnosti u Srbiji, a ne iluzija kojima ih ova vlast zasipa. Takođe ćemo se zalagati da se prekine ponižavajuća praksa uslovljavanja ljudi dobijanjem ili očuvanjem radnog mesta glasanjem za vladajuću stranku. Ono što je najvažnije jeste da nije naš ultimativni cilj da se pojavimo na televiziji, već da sprečimo dalju polarizaciju društva koju sprovodi vlast i da izbegnemo sukob onih koji su indoktrinirani surovom propagandom režima i onih koji su od tog režima zapostavljeni, zabranjeni i očajni. Ovo je moja zemlja i ne želim da je bilo ko deli.

Koji bi vam inače bili uslovi za saradnju s bilo kojom strankom?

- Ponoviću, neophodno je da dođe do otvaranja Javnog servisa, pre svega u pogledu informativnog programa. To ne može da se svede na jednu emisiju poput „Reč na reč“, jer građani svoje viđenje kreiraju pre svega na osnovu informativnog programa i ukoliko on daje jednu sliku stvarnosti tokom svih sedam dana u nedelji, a onda vam neko da 10 minuta da tu sliku promenite, onda je to uzaludan posao. Takođe je neophodno sprečiti zloupotrebu javnih preduzeća, čija uloga nije da pružaju infrastrukturnu podršku vladajućoj stranci u toku izborne kampanje, već da pružaju dobre usluge građanima. Smatram da je to toga moguće doći na osnovu dijaloga, ali isključivo uz učešće posrednika iz Evropskog parlamenta, koji moraju da budu ne samo moderatori dijaloga već i neko ko će garantovati implementaciju onoga što bude ugovoreno.

I predstavnici vlasti i opozicije sve češće trpe niske udarce i pretnje s raznih strana. Kako gledate na one koje su upućeni predstavnicima vlasti? Da li ih osuđujete, iako dolaze od pojedinih opozicionara, poput bivšeg dverjanina Srđana Noga, koji je, recimo, pozivao na linč predsednika i njegove porodice?

- Za atmosferu nasilja uvek najveću odgovornost snosi onaj ko ima najveći uticaj na državu, a to je vlast. Poslanici vlasti su ti koji svakodnevno daju neprimerene izjave u Narodnoj skupštini, tabloidi bliski vlasti promovišu nasilje i mržnju, vlast je ta koja kontroliše i toleriše ekstremističke, huliganske i kriminalne grupe u Srbiji. Vlast je ta koja sprovodi sistemsko nasilje nad neistomišljenicima, što ponekad prouzrokuje iznuđenu reakciju s druge strane. Ne prihvatam poistovećivanje delovanja Srđana Noga s opozicijom u Srbiji, s tim čovekom ne delim nikakve vrednosti.

foto: Vladimir Šporčić

O bivšem predsedniku PSG Sergej mi je prijatelj, uvek mogu da ga pitam za mišljenje Više puta ste isticali da ste u odličnim odnosima sa svojim prethodnikom Sergejom Trifunovićem. Koliko se trenutno savetujete s njim? Slušate li njegove savete? - Sergeja smatram prijateljem i čovekom koga uvek mogu otvoreno da pitam za mišljenje, bez bojazni da će mi nešto prećutati ili uzeti za zlo. Podsetiću vas da je reč o jednom od najboljih glumaca koje Srbija ima i neko ko je svojim humanitarnim radom doprineo da mnogo dece u Srbiji dobije šansu za život. Onu šansu koju im je država oduzela. Tačnije, ova vlast, koja već osam godina ima apsolutnu većinu i mogla je da izglasa donošenje zakona koji bi omogućio lečenje teško bolesne dece u inostranstvu, ali su poslanici vladajuće većine takav predlog odbili šest puta.

Ivana Žigić

Kurir