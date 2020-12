PETAR PETKOVIĆ: Činimo sve da obezbedimo nesmetano snabdevanje strujom KiM

Beograd je peti put ponovio zahtev da se registruju dve srpske kompanije, što je predviđeno sporazumom iz 2013, kako bi se nesmetano nastavilo snabdevanje električnom energijom severa Kosmeta, izjavio je danas direktor Kancelarije za Kosovo i Metohiju Petar Petković.

On je naveo je da je to dogovreno na nedavno održanom sastanku predsednika Aleksandra Vučića sa predstavnicima Srba sa KiM, a učinjeno odmah nakon sastanka.

Petković je u izjavi novinarima, prvoj posle sastanka održanog 16. decembra, kazao da je na tom sastanku donet niz zaključaka i odluka i odmah se krenulo u realizaciju tih odluka, od toga da se peti put zaredom podnese zahtev za registraciju i licenciranje dve srpske kompanije onako kako je predviđeno sporazumom iz 2013. godine, uz zaključke EU posrednika iz 2015. godine, čije su nadležnosti trgovina, distributivne usluge i snabdevanje potrošača električnom energijom.

- Mi nismo krivi što Priština sada odbija da registruje te dve ćerke kompanije, nismo krivi što Priština odbija da da distribuciju našim preduzećima, nismo krivi što Priština sedam i po godina odbija da formira Zajednicu srpskih opština onako kako je dogovreno Briselskim sporazumom - kazao je Petković.

Kako je naglasio, to što Priština neće da ispuni ono što je dogovoreno pokazuje da je država Srbija od 2013. godine radila shodno interesima srpskog naroda na KiM.

- Upravo to kako smo uspeli da se izborimo u Briselskom sporazumu 2013. godine za zajednicu srpskih opština i kako smo uspeli da u sporazumu o energetici takođe iz 2013. obezbedimo postojanje dve ćerke kompanije, pokazuje da smo uspeli da obezbedimo ono što je neophodno za interese srpskog naroda na KiM, jer da je to bilo suprotno interesima srpskog naroda, Priština bi to odmah formirala - objašnjava Petković.

Prema njegovim rečima, Beograd čini sve da obezbedi normalno snabdevanje električnom energijom na severu KiM.

Delu opozicije koji napada i Beograd i predsednika Vučića i Kancelariju za KiM i koji govore kako će Beograd da preda energetski sistem u ruke Prištini i kako od 14. decembra neće biti struje, Petković je poručio da je danas 21. decembar, a da struje na severu KiM ima.

- Borimo se za naš narod i borićemo se i u budućnosti, jer smo sa našim narodom zajedno i zato što ne radimo kao deo predstavnika opozicije koji iz Beograda šalju dezinformacije i pokušavaju da na taj način uvedu neki vid smutnje među narodom na severu KiM - kazao je Petković.

On je naveo i da oni koriste srpski narod da bi bili u medijima i dobili medijski prostor što je, ocenio je, apsolutno žalosno i jadno. Petković tvrdi da se Beograd trudi iz petnih žila da pomogne, rešava i reši situaciju koja je nasleđena.

Kako je pojasnio, kada se potpisivao sporazum o energetici 2013. godine, zatečeno je takvo stanje da je KOSTT - operater prenosa električne energije Prištine, imao zasebnu kontrolnu oblast za prostor KiM.

Prvo je, podseća Petković, 2001. godine Goran Novaković, inače ministar DS-a, potpisao sporazum i predao u nadležnost UNMIK-a ceo elektroenergetski sistem za prostor Kosova, pa je 2004. UNMIK tu nadležnost predao privremenim institucijama samouprave.

Nakon toga, 2011. godine, Borko Stefanović je sa Robertom Kuperom dogovorio da KOSTT dobije zasebnu kontrolnu oblast za prostor KiM.

- U toj i takvoj situaciji, u kojoj Stefanović dogovora da KOSTT ima zasebnu kontrolnu oblast za prostor KiM, mi smo se izborili u sporazumu da izdejstvujemo dve ćerke kompanije za trgovinu, distributivne usluge i snabdevanje, kako bi na taj način obezbedili da sever KiM bude energetski nezavisan i stabilan kada govorimo o snabdevanju potrošača električnom energijom - kazao je Petkovicv.

Kako je istakao, jedino što su mogli jeste da se bore i izbore da preokrenu situaciju u srpsku korist.

- I sada smo mi izdajnici zato što se borimo za naš narod, što pokušavamo i uspećemo u tome da ga zaštitimo, što nastojimo da obezbedimo normalnu energetsku stabilnost na severu KiM, sto smo stalno sa našim narodom na KiM, što ulažemo i ekonomski i podižemo sever i srpske sredine južno od Ibra, što dajemo ogroman novac kroz investicioni ciklus - izjavio direktor Kancelarije za KiM.

Upitao je da li su oni izdajnici zato što su izdejstvovali 18 povlačenja priznanja nezavisnosti, što se bore za Kosovo ili Mlađan Djorđević, Borko Stefanović i Vuk Jeremić, iz čijih se sporazuma vidi da su učestvovali u tome da se izgradi platforma EU u kom pravcu treba da ide snabdevanje električnom energijom i u kom pravcu treba ići kada je reč o rešavanju pitanja energetike, a to je da KOSTT dobije zasebnu kontrolnu oblast za ceo prostor KiM.

Petković kaže i da taj deo opozicije sada iz svojih lagodnih pozicija u Beogradu govori kako sadašnja vlast nešto predaje Prištini i ističe da ništa ne predaju, već traže da se sprovede ono što je dogovoreno.

- Oni nam broje dane koliko će struje biti na severu KiM i govore da nešto predajemo, a možemo mi da krenemo i da brojimo sve ono što su oni učinili kako bi na tacni predali Prištini nezavisnost Kosova, počev od Mlađana Djorđevića koji je po priznanju Dragana Djilasa bio jedan od osnivača Direct media. Tada je znao da broji sekunde i učestvuje u poslu koji donosi veliki novac i da 2012. bude u vlasti i ništa ne uradi za tu energetiku i bilo šta što se odnosi na opstanak Srba na KiM - naveo je Petković.

Kako naglašava, oni smatraju da bi sada sve to trebalo zaboraviti, a s druge strane da bi trebalo napadati državu Srbiju, predsednika Vučić i što je najžalosnije, srpski narod koji se bori i trudi da sa svojom državom Srbijom ostane i opstane na KiM.

