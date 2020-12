OPOZICIJA I DALJE U HAOSU: Đilas ne može ni do cenzusa, Lečić pregovara sa Živkovićem!

Haotično stanje u opozicionim strankama datira još od formiranja, pa potom i raspada Saveza za Srbiju, a posledica toga je da većina opozicionih stranaka ne može da pređe ni smanjeni cenzus od tri odsto. To je pokazala nedavna reprezentativna anketa koju je Sprint Insight sproveo za potrebe Beogradskog centra za bezbednosnu politiku, a objavio Dojče vele.

Rejtinzi

Prema tom istraživanju, Stranka slobode i pravde Dragana Đilasa ima podršku od tek 2,2 odsto, Demokratska stranka Srbije 2,9, Dveri 2,3 odsto, zatim Pokret slobodnih građana 2,1 odsto, Ne davimo Beograd 1,3 odsto, Narodna stranka Vuka Jeremića tek 1,1, a DS na nivou statističke greške - 0,4. Prelasku sniženog cenzusa mogli bi da se nadaju POKS Žike Gojkovića, koji ima 3,7 odsto, Srpska radikalna stranka 3,6 odsto, a iznenađenje je skok rejtinga Dosta je bilo, koji bi po ovoj anketi imao podršku od 5,3 odsto.

Da bi pokušale da izbegnu fijasko, stranke opozicije se ujedinjuju, a koalicije su često i politički neprirodne, ocenjuju sagovornici Kurira. Tako saradnju pravi SSP sa PSG i delom DS koji vodi Zoran Lutovac, dok, kako otkriva naš izvor, deo DS predvođen Branislavom Lečićem razmatra saradnju s Novom strankom. - Lečić i Zoran Živković su se već više puta sastajali i planiraju da prave saradnju za izbore. Nije nemoguće da im se priključi i Boris Tadić - kaže naš sagovornik.

Ništa nije isključeno

Lečić za Kurir kaže da je istina da se video sa Živkovićem, ali, kako dodaje, pre svega prijateljski. - Bilo je razgovora, ali to nije ništa obavezujuće. Ako dođe do potrebe da se saradnja profiliše u udruživanje, razmislićemo dodatno, kao i o tome šta bi programski bilo najcelishodnije. Ništa nije isključeno. Mi smo svi sa opozicione strane i treba da razgovaramo - kaže Lečić.

Politikolog Jelena Vukoičić navodi da opozicione stranke traže način da ostanu u političkom životu i da zbog toga prave razne koalicije: - Imamo veliki broj derivata nekadašnjeg DS i to su ljudi koji imaju dosta iskustva u politici, ali im je jasno da nemaju šanse. Takođe, shvatili su i da bojkot ne donosi ništa. Sada zajedno traže način da pređu cenzus i zato ćemo imati najrazličitije kombinacije, koalicije, verovatno s puno konflikata i svađa.

- Oni se na kraju posvađaju oko toga ko će više proširiti sopstveni uticaj i ko će više stranaka van tog saveza vezati za sebe. To je suštinski problem. Na kraju od Ujedinjenje opozicije imamo proces razgradnje i dezintegracije i tako će se to završiti - rekao je on u "Utisku nedelje".

Borko Stefanović

Ljudi misle da sam ja Jeremić

Zamenik predsednika Stranke slobode i pravde (SSP) Borko Stefanović priznao je da mnogi ljudi i ne znaju u kojoj je stranci, a da se susretao sa onima koji ga čak ne prepoznaju. Kao razlog za to je naveo malo prisustvo na Javnom servisu. - Građani Srbije ne znaju ni ko je koja stranka. Evo primera u opštini Lučani, ja dolazim i žena kaže: "Jao, vidi Vuk Jeremić." A ja joj kažem: "Ja ne nosim naočare", kao uvredim se. A pored nje stoji njen muž, brka neki, i kaže: "Ma pusti, bre, to je Borko, onaj što su ga udarili u glavu." To je to - ispričao je Stefanović u "Utisku nedelje".