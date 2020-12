VLADIMIR ĐUKANOVIĆ UPOZORAVA: SNS će izgubiti izbore, bićemo brutalno pokradeni

Nešto slično kao i u SAD, pravi rezultat izbora nikada nećemo saznati, a svuda će se na mejnstrim medijima do besvesti emitovati kako je Vučić izgubio izbore, naveo je on

Narodni poslanik SNS Vladimir Đukanović kaže da nema dilemu da će njegova stranka izgubiti naredne izbore.

- Ne zbog toga što nas narod neće. Poraz će biti isforsiran brutalnom krađom, koja će prethodno temeljno biti pripremana kroz brojne pritiske i zahteve od stranog faktora, posebno oko izbornih uslova. No, to mi daje snagu za dalju borbu - napisao je Đukanović.

Scenario iz SAD

To je i potvrdio u izjavi za Kurir i naveo da je moguće da nas zadesi scenario iz SAD.

- Napisao sam svoje viđenje nastupajućih izbora. Da, tvrdim da ćemo izgubiti zbog unapred spremnog scenarija brutalne krađe koja će se dogoditi. Nešto slično izborima u Makedoniji, a svakako usavršeno na izborima u SAD. Vlastima će se iz evropskih zemalja nametati apsolutno nenormalna pravila koja će se proglašavati za demokratska i svako protivljenje će se smatrati da vlast ima nameru da ne dozvoli demokratske izbore - kaže Đukanović.

Neravnopravan položaj

Dodaje da će takvim pravilima vlast biti stavljena u krajnje neravnopravan položaj, a brojanje glasova će raditi oni koji su takva pravila nametnuli. - Nešto slično kao i u SAD, pravi rezultat izbora nikada nećemo saznati, a svuda će se na mejnstrim medijima do besvesti emitovati kako je Vučić izgubio izbore. Ipak, sve to daje samo dodatnu snagu za borbu protiv anticivilizacijskih tekovina i antidemokratskih metoda koje će nam se ubuduće nametati. Biće to iskrena borba za slobodu mišljenja i slobodu reči. Biti opozicija takvom sistemu vrednosti je čast - rekao je Đukanović.

Kurir.rs/S. S.

Kurir