BAJDEN ĆE SE UKLJUČITI U DIJALOG: Američki analitičar smatra da će se tim novog predsednika SAD više baviti balkanskim pitanjima

PRIŠTINA - Direktor evropskih studija u njujorškom Savetu za spoljne odnose i profesor na Univerzitetu Džordžtaun Čarls Kapčan smatra da će se izabrani predsednik Džo Bajden uključiti u dijalog Beograda i Prištine, kao i da očekuje međusobno priznanje, ali ne tako brzo.

On je za list Danas kazao da je normalizacija ekonomskih odnosa prvi, ali nedovoljan korak, iza koga će slediti potezi kojim bi trebalo da se postignu uspesi u političkoj normalizaciji.

"Očekujem da se Bajdenov tim više bavi balkanskim pitanjima i sam Bajden mnogo brine o regionu i dobro ga poznaje. Jedna od mogućih promena iz Trampove ere je da će Vašington blisko sarađivati sa EU u regionu", rekao je Kapčan.

On je dodao da očekuje da će doći do međusobnog priznanja, ali da to može da potraje i dodao da na ekonomskom planu situacija ide u dobrom smeru i da očekuje da se čitavo područje Balkana integriše u atlantske institucije.

Kako je ocenio, od Bajdena očekuje pragmatičan pristup regionu, a ne ideološki ili onaj koji bira samo jednu stranu.

"Za normalizaciju odnosa izmedu Kosova i Srbije i stabilizaciju Bosne i Hercegovine biće potrebna sposobna, uravnotežena diplomatija koja gleda u budućnost, a ne unazad", rekao je on.

