VERUJEM DA JE IKONA LEGALNO KUPLJENA: Nikola Kusovac o Dodikovom poklonu Lavrovu, najverovatnije reč o predmetu iz 18. veka

BEOGRAD - Višedecenijski kustos Narodnog muzeja u Beogradu Nikola Kusovac smatra da celi slučaj oko ikone koju je srpski član Predsedništva BiH Milorad Dodik poklonio šefu ruske diplomatije Sergeju Lavrovu tokom nedavne posete BiH, poprima obrise političke ujdurme i da je najverovatnije reč o ruskoj ikoni iz 18. veka koja je rađena u seriji od 10.000 primeraka.

foto: RTRS

" Sva je prilika da će se ispostaviti kako je reč o ruskoj ikoni koja je nastala u 18 veku kada je Kijev bio nesumnjiva prestonica ruskog pravoslavlja. Kijev je matica ruskog pravoslavlja, a ne Moskva. Sve što se "zakuvalo" u pravoslavnoj Rusiji nosi znak Kijev. Čak i da je nastala u Lugansku svi znaju da u tom gradu i danas živi većinsko rusko stanovništvo", kaže Kusovac za Tanjug.

On ističe da je tržište ruskih ikona jako oslabilo jer je reč o tiražima od po desetak hiljada primeraka i Vda veruje da će se pokazati da je i ovaj slučaj vezan za jednu od tih ikona koja je legalno kupljena.

Prema njegovim rečima neka ikona iz Luganska, koje se pominje kao mesto nastajanja tog umetničkog predmeta, mogla je na naše prostore da stigne danas, ali i pre 100 ili 200 godina. Mogli su da je donesu ruski emigranti u Beograd nakon Boljševičke revolucije...Imamo mnogo ruskog umetničkog materjala koji je upravo u tom periodu stigao u Srbiju" kaže Kusovac.

Nikola Kusovac naglašava da bi se politička učitavanja ceo slučaj, izbegla da je rađeno po zakonu.

"Postoje službe zaštite kulturnih dobara i carinske službe u Republici Srpskoj. da su one obavljale posao kako valja do ovih " bedastoća" ne bi došlo. Prvo su morali da utvrde da li je ta ikona kulturno dobro ili nije. Po svemu što smo o ikoni saznali ona nije kulturno dobro. Svakako ta ikona ima okov. Pretpostavljam da je taj okov srebrni jer ako je limeni, ne treba ni gledati tu ikonu. Ako je srebrni on ima punkcije, a na tim punkcijama piše godina proizvodnje i ima majstora koji ju je izveo. Dakle sve je lako utvrdivo bez nagađanja koja prate ceo slučaj od početka" kaže Kusovac i dodaje da bi svaki istinski stručnjak u nekoliko minuta mogao da utvrdi sve ikoni koju je Milorad Dodik poklonio Sergeju Lavrovu.

Kako kaže u toku je političko mešetarenje i celi slučaj poprima obrise političke ujdurme.

"Struka je morala da zaštiti darivanje tako važnog gosta od političkog mešetarenja. Prvo je ta ikona morala da bude u rukama stručnjaka iz službe za zštitu dobara u Republici Srpskoj i onda ne bi bilo nesporazuma" kazao je Kusovac.

Ilustracija foto: EPA / COSTAS BALTAS / POOL

Fotografiju ikone koju je Dodik poklonio lavrovu, objavio je Dodikov Savez nezavisnih socijaldemokrata (SNSD) na tviter, a na njoj se vid crveni voštani pečat na poleđini i otisak "URSR. Narodni komitet za obrazovanje. Ukrnauka. Odeska regionalna komisija" Na to je reagovala Ambasada Ukrajine u Bosni i Hercegovini i uputila Ministarstvu spoljnih poslova BiH notu u kojoj mole za pružanje detaljne informacije o poreklu ikone iz Luganska, grada u Ukrajini, a tužilaštvo BiH saopštilo je da je formiralo predmet "slučaj ikona" na osnovu informacije od ministarke spoljnih poslova u Savetu ministara BiH Bisere Turković, aministarstvo spoljnih poslova Rusije saopštilo da će ikona bicti vraćena darodavcu kako bi se preko Interpola utvrdila njena istorija.

(Kurir.rs/Tanjug)

Kurir