DAČIĆ OŠTRO OSUDIO NAPADE NA MAJKU PREDSEDNIKA VUČIĆA: Taj bednik i ološ je uvredio sve majke!

Predsednik Skupštine Srbije Ivica Dačić osvrnuo se u jutrošnjem gostovanju na televiziji Hepi na napade na majku predsednika Srbije Aleksandra Vučića te naznačio da je osoba koja je vređala Angelinu Vučić uvredila sve majke, a majka je, kako kaže, "svetinja".

"Ženu poznajem pre nego Vučića. A sada, neki bednik, o njoj piše odvratne stvari. Žao mi je što upotrebljavam takav izraz. Reći za bilo čiju majku takve stvari i još se sakrije iza društvenih mreža. To su 'bednici'. To je 'ološ'.... Takav nemoral me je pogodilo. To boli i Angelinu Vučić, a mnogo je više boli jer to boli njenu decu, unučad...", oštro je istupio Dačić.

Kako je kazao, dugo se pitao dokle je dno i koliko neko nisko može da padne.

"Mislio sam da ću teško dočekati da vidim to dno. Ali sam dočekao", istakao je predsednik Skupštine.

On je dodao da ga je razočaralo što "druga politička strana" nije osudila "nezamislivo vređanje" Angeline Vučić.

"Koliki je bezobrazluk ako ćemo voditi političku borbu takvim izrazima, još veći je bezobrazluk to što druga politička strana još nije osudila uvrede. Da neko vređa. Zašto ćute? Kako vas nije sramota, to su 'ološi', koriste najnemoralnije stvari za napad na političke protivnike. Kažite članstvu da to nije vaša politika, ovako ste svi saučesnici", poručio je Dačić.

(Kurir.rs/Tanjug/TV Happy)

