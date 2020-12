PALA VLADA: Kurti ponovo kosovski premijer?! Nova vlast nemoguća bez Srba

Nakon odluke Ustavnog suda takozvane države Kosovo da vladu Avdulaha Hotija proglasi neustavnom, presek stanja na terenu pokazuje da se najbolje kod birača kotira pokret Samoopredeljenje, na čijem je čelu bivši kosovski premijer Aljbin Kurti, ali i da nova vlada neće biti moguća bez Srba, odnosno Srpske liste. Istovremeno, prilike na Kosovu, očekivano, odlažu i dijalog Beograda i Prištine.

Raspodela snaga Ustavni sud je, podsetimo, preksinoć Hotijevu vladu proglasio neustavnom jer je glas poslanika Etema Arifija, kojim je vlada izabrana, nevažeći. Kako je navedeno u odluci suda, lica koja su pravosnažno osuđena u poslednje tri godine ne mogu da se kandiduju na izborima za poslanike. Međutim, prema rečima Ehata Miftaraja iz Instituta za pravdu Kosova, odluka Ustavnog suda sada sprečava i samog favorita Aljbina Kurtija da se kandiduje. Lidera Samoopredeljenja je, naime, Osnovni sud u Prištini 2018. proglasio krivim za dva krivična dela - korišćenje oružja ili opasnih sredstava i ometanje službenog lica tokom vršenja dužnosti, a povezana su s bacanjem suzavca u kosovskoj skupštini 2015.

Blokada pregovora

Prema kosovskim zakonima, na izborima se glasa za ime i to što Kurti neće moći da bude nosilac liste predstavljaće udarac za Samoopredeljenje, ali oni svakako imaju najveću podršku u biračkom telu, ocena je sagovornika Kurira. Ipak, ta podrška nije dovoljna da sami formiraju većinu, kao što ne bi mogao ni DSK Ise Mustafe, pa će Srpska lista biti odlučujući faktor za buduću prištinsku vlast.

Dušan Janjić, direktor Foruma za etničke odnose, kaže da je siguran da bez Srba neće biti moguće da se formira vlada. - Mustafa i Kurti ponaosob ne mogu sami da naprave većinu, a i običaj je da imaju manjine u vladi. Najverovatnije neće moći bez Srpske liste - navodi Janjić i dodaje da Kurti ne može da se kandiduje, ali da će svakako voditi kampanju.

Takođe, on kaže da se zbog novonastale situacije dijalog Beograda i Prištine odlaže: - Kad Kosovo završi izbore, u Srbiji će kampanja za vanredne izbore dobiti pun zamah. Zatim 2022. slede izbori u Srbiji, što će dodatno produžiti blokadu pregovora.

Prema rečima diplomate Zorana Milivojevića, na političkoj sceni Kosova dolazi do promena i vrlo je važno da Srbi sada nastupe jedinstveno. - Prvo, ovo je pobeda Aljbina Kurtija, jer je to bio njegov zahtev za preispitivanje (Ustavnom sudu), a i na predstojećim izborima možemo očekivati pobedu Kurtija i Samoopredeljenja. Odluka Ustavnog suda, posle šest meseci, odlazak čelnika OVK u Hag, sve mi to liči na ulogu međunarodnog faktora, jer ovo što će se desiti ide naruku strukturama koje su ranije podržavale lidera Samoopredeljenja, pre svega Nemačkoj. Izuzetno je važno da Srbi sada demonstriraju zajedništvo, a ko god bude na vlasti, mora uzeti u obzir srpski faktor.

Ivica Dačić Opet će biti natezanja Predsednik Skupštine Srbije Ivica Dačić izjavio je za Televiziji Hepi da se teško može naći neka politička garnitura na Kosovu koja bi bila pozitivna prema srpskim stavovima: - Kad god budu novi izbori na Kosovu, opet će biti natezanja oko formiranja nove vlade u Prištini. Nama je najvažnije da bude mir. foto: Ana Paunković

Kurti Izbori što pre Vjosa Osmani, v. d. predsednika privremenih kosovskih institucija, održala je juče konsulatacije s političkim strankama. Kurti je nakon sastanka sa Osmanijevom kazao da nisu razgovarali o datumu prevremenih izbora niti o izbornim političkim pitanjima, ali da su se složili da na birališta treba ići što pre. - Kao politički subjekat izrazili smo interesovanje da se naredni vanredni izbori zakažu u najkraćem vremenskom periodu. Moramo dobiti celu presudu (Ustavnog suda). Nakon toga datum izbora može se objaviti, u vremenskom okviru, kako to predviđa Ustav. Zainteresovani smo za što je pre moguće održavanje izbora, jer smo izgubili puno vremena i moramo da idemo napred - poručio je Kurti. Kako je ranije objavljeno, očekuje se da će izbori biti održani najkasnije za 40 dana.

