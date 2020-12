APSURD: Pomoćnici ministara i državni sekretari PLAĆENIJI od premijerke i ministara!

Država, kao najveći poslodavac u Srbiji, već godinama primenjuje nepravedan, ali i potpuno apsurdan sistem nagrađivanja državnih funkcionera, po kojem je moguće da, na primer, pomoćnik generalnog sekretara Vlade Srbije ima duplo veću platu od onoga kome pomaže. Ovaj činovnik zarađuje u rangu predsednika države i za nekoliko desetina hiljada dinara "šije" i premijera i predsednika parlamenta, ali i ministre i poslanike.

Činovnik kao predsednik

Ove nelogičnosti bile su u fokusu poslanika u Skupštini Srbije, koji su raspravljali o tome da se uvođenje platnih razreda odloži za 1. januar 2022. Posebno žustar bio je predsednik parlamenta Ivica Dačić, koji je ubeđivao resornu ministarku Mariju Obradović da ispravi nepravedno nagrađivanje. Istraživanje Kurira je pokazalo da nakaradnih primera ima u gotovo svakoj državnoj instituciji.

foto: Ana Paunković

U Vladi Srbije je ta šarenolikost u zaradama možda i najupadljivija, jer i premijera, sa 128.000, i ministre, sa oko 100.000 dinara, preskaču državni sekretari, čije plate idu i do 136.000, a pogotovo pomoćnici ministara, koji primaju i do 143.000 dinara. Apsurdna situacija je i u Generalnom sekretarijatu Vlade, pošto generalni sekretar zarađuje 85.000, njegov zamenik 130.000, a njegovi pomoćnici čak i do 155.000 dinara. Koliko je sistem naopako postavljen govori podatak da je ova pomoćnička plata ravna zaradi predsednika države, koji mesečno prima 157.262 dinara.

Najviše plaćena nezavisna tela

Slična situacija je i u Skupštini Srbije, pošto je plata predsednika parlamenta tek peta po redu unutar ove institucije. Dačić nam je otkrio da kao prvi čovek najvišeg zakonodavnog tela ima platu od 115.634 dinara, a da pomoćnici generalnog sekretara Skupštine primaju 147.534 dinara.

- Ne tražim ja veću platu, ali je to suludo. A zašto je to tako? Zato što je pre više od 10 godina odvojeno pitanje i dinamika rasta plata za više kategorija, tako da je plata poslanika, predsednika i vlade zamrznuta, i došlo se do toga da šef kabineta ima veću platu od predsednika, pomoćnik ministra od ministra. Ne zalažem se da se povećavaju plate, nego mislim da te nelogičnosti treba da se dovedu u red. Kao i plate nezavisnih tela koja bira Skupština - objašnjava nam predsednik parlamenta.

Inače, čelni ljudi nezavisnih i regulatornih tela imaju daleko veće plate od najviših državnih funkcionera. Tako poverenik za zaštitu ravnopravnosti zarađuje 205.000, predsednik Fiskalnog saveta 214.091, predsednik Državne revizorske institucije 267.394, a zaštitnik građana čak 340.272 dinara.

Dragan Dobrašinović Potpuno besmisleno foto: Beta/Milan Obradović Predsednik Koalicije za nadzor javnih finansija Dragan Dobrašinović smatra da je sistem plata u državnoj službi besmislen i da ga treba menjati što pre: - Predsednik države mora da ima ubedljivo najveću platu, s obzirom na važnost institucije i neposredan izbor. Zašto ne bi imao i 500.000? Za njim bi, po hijerarhiji, išli predsednik Vlade, ministri, predsednik Skupštine i poslanici. Njihove plate bi trebalo da budu u rangu nosilaca funkcije u nezavisnim telima ili pravosudnim organima. Državni sekretar ne bi smeo da ima ni 70 odsto plate narodnog poslanika. Totalni je apsurd i besmislica da neki državni sekretar, pomoćnik ili zamenik sekretara ima veću platu od funkcionera koji nose najveću odgovornost u državi.

Zarade u komšiluku Vučić ima najmanju platu u regionu foto: Printscreen Predsednik Srbije sa 1.342 evra ima najmanju platu od svih šefova država u regionu. Najplaćeniji su predsednik Slovenije Borut Pahor i njegov hrvatski kolega Zoran Milanović, koji mesečno prihoduju po oko 3.300 evra. Članovi Predsedništva BiH u proseku zarađuju dvostruko više od Vučića - oko 3.000 evra. Crnogorski predsednik Milo Đukanović prima oko 2.500 evra.

I. Kljajić/ Kurir.rs

Kurir