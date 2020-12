OLAKŠANJE: Vakcinacija počinje, led probijaju premijerka i ministarka rada!

Vakcinacija u Srbiji počinje danas, a kako je najavio predsednik Aleksandar Vučić, prvo će biti vakcinisani korisnici domova za stare jer su oni najugroženiji.

Vakcinu će najpre, danas u 10 sati, primiti premijerka Ana Brnabić , ministarka rada i članica kriznog štaba Darija Kisić Tepavčević i epidemiolog dr Predrag Kon.

- Nekoga ćemo da ostavimo i za neku drugu, da pružimo podršku svakoj vakcini, da je svaka dobra. Prvo se kreće s vakcinacijom u staračkim domovima, jer je važno da te ljude zaštitimo. Kada se pogledaju svi brojevi i procenti, ima i mlađih ljudi koji su čekali dugo, naročito muškaraca, ali ubedljivo najveći broj je onih starijih od 80 godina koji su stradali. Oni su najugroženiji i zato treba od njih da počne - rekao je Vučić tokom obilaska sela Golubinci u Sremu.

Prvi u regionu

Reč je o „Fajzer-Bajontekovoj“ vakcini, čijih je prvih 4.875 doza stiglo u Srbiju, a u januaru, februaru i martu će stići još, a ako sve bude u redu sa isporukom, tada bi moglo da se krene s masivnijom vakcinacijom. - Možda ćemo krenuti s vakcinacijom više stotina hiljada ljudi, možda milion. Ako uspemo da završimo do kraja januara da vakcinišemo prvom dozom milion ljudi, to bi bilo važno. Mi ne možemo da se merimo sa zemljama EU, koja, kada nabavlja, nabavlja 300 miliona vakcina. Zbog toga, mi smo deo Kovaks programa EU i dali smo donaciju za izradu vakcina dva miliona evra, a i prvi iz regiona za program Kovaks - četiri miliona evra - rekao je Vučić.

Inače, vakcine su nabavljene bilateralno, samostalno, i Srbija je, kako je rekao predsednik, verovatno jedina zemlja van EU u ovom delu koja je uspela da nabavi neku količinu vakcina. - Vakcina je spas, vakcina je spasla čovečanstvo, da nje nema, neke druge bolesti ne bi bile iskorenjene - poručio je Vučić i dodao da je njemu svejedno koju će primiti, iako neki stručnjaci s kontradiktornim stavovima tvrde da neke nisu dobre. - Ja ću da primim najlošiju. Šalim se, sve su vakcine dobre koje naša Agencija za lekove odobri - naglasio je on. Predsednik je juče obišao selo Golubinci u Sremu i razgovarao s lokalnim proizvođačima duvana koji imaju ugovor s kompanijom „Japan tobako internešenel“ (JTI) i posetio gazdinstvo Dejana Matića.

Odgovornost

Vučić je naveo da svako od tih gazdinstava zapošljava između 40 i 60 sezonskih radnika, a da japanski investitori sve više dolaze u Srbiju. - Tu gde su Japanci, tu je ozbiljnost i odgovornost i naši ljudi se tu ponašaju izuzetno odgovorno - rekao je Vučić.

O prognozama opozicije za izbore Izgubiću, njihov kandidat promenio šest stranaka

Odgovarajući na novinarsko pitanje kako vidi poruku Dragana Đilasa da će Vučić izgubiti izbore u drugom krugu, predsednik je dao odgovor u ironičnom tonu.

- Politički neistomišljenici su u pravu jer imaju izvanredne kandidate, jedan je promenio šest političkih stranaka, a drugi, ako ne uspe u crkvi, onda će malo u svetovnom životu. Zato razmišljamo koga da kandidujemo. Potrudićemo se da kandidujemo nekoga ko će moći da im se suprotstavi. Za mene je mnogo važnije šta je to što ostavljamo iza sebe, šta je to što ne možete da pobedite, i šta je to što ne možete da sakrijete. Ne mogu da sruše fabrike, puteve, bolnice koje smo napravili, a koje nisu ni na slici videli ti koje slušam već šest ili sedam izbornih ciklusa da će da me pobede - poručio je Vučić.