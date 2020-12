ANDRIJA MANDIĆ: ODVRATNO je što Krivokapić ima dilemu hoće li najpre u Beograd ili u Prištinu ZNA SE KOJA JE ZA SRBE PRVA ADRESA

Da je takvu dilemu izneo Dritan Abazović, Albanac iz Ulcinja, nekome bi možda i bilo logično, ali za premijera i koaliciju „Za budućnost Crne Gore“ to je nelogično, kaže jedan od lidera DF.

Za crnogorskog premijera Zdravka Krivokapića, koji je došao na vlast zahvaljujući pre svega glasovima Srba iz Crne Gore, ne bi smela da bude nikakva dilema da li će prvo posetiti Beograd ili Prištinu, poručio je u intervjuu za Kurir Andrija Mandić, jedan od lidera Demokratskog fronta (DF).

Komentarišući ovu dilemu Krivokapića, koju je on izneo za nedeljnik NIN, kao i poruku da čeka poziv iz Srbije, Mandić ističe da za nekoga ko je dobio 133.000 glasova, dominantno Srba iz Crne Gore, tako ne bi trebalo da bude.

- To bi možda trebalo da bude dilema za nekog drugog, ali za onoga ko je bio prvi na listi koalicije „Za budućnost Crne Gore“ i koja je dominantno dobila podršku Srba iz CG takva dilema ne bi trebalo da postoji, već bi jasno, glasno i otvoreno trebalo da uradi ono što smo obećavali u izbornoj kampanji, a to je da je Beograd prva adresa s kojom bi trebalo da se popravi odnos. Da je takvu dilemu izneo, recimo, Dritan Abazović, Albanac iz Ulcinja, nekome bi možda i bilo logično, ali za Zdravka Krivokapića i koaliciju „Za budućnost Crne Gore“ to ne samo da je nelogično, nego je čak i odvratno.

Krivokapić je, takođe, istakao da sa predsednikom Srbije Aleksandrom Vučićem nema ama baš nikakav odnos, te da su se sreli svega dva puta na sahranama... Kao da se ograđuje od njega. Kako to vidite?

- Ako se niko od nas iz pobedničke koalicije ne ograđuje od predsednika Srbije, nego ističemo naš dobri odnos, razumevanje i poštovanje srpske solidarnosti koju je iskazao predsednik Vučić i pre i nakon izbora, onda takvo distanciranje onoga ko bi trebalo da kaže „Hvala Srbima u Crnoj Gori“, „Hvala Srbima iz Republike Srpske“, „Hvala Srbima iz Srbije na podršci koju smo imali“, „Hvala predsedniku Vučiću“, hvala svima koji su nam pomogli, bratski nas podržali i imali razumevanja za našu političku borbu, to bi bio prirodan, čestit i pošten odnos koji se nekada negovao u Crnoj Gori. Najlakše je govoriti i napadati one ljude koji vam nikada ništa loše nisu uradili, koji su nam samo dobro i poštovanje ukazivali, meni je kao srpskom političaru u Crnoj Gori strano i ovo ponašanje premijera Krivokapića i ova politika vlade, koja se očito pokušava izgraditi na antisrpskim osnovama i želi da bude kontinuitet politike Mila Đukanovića. Mi smo i u našem programu zapisali da nam je prvi zadatak nakon smene vlasti u Crnoj Gori da izgradimo najbolje moguće odnose sa Srbijom, a nju predstavlja predsednik Srbije, te bi trebalo početi od toga. Jer narod iz Srbije i narod iz Crne Gore nikada nije raskidao tradicionalno najbliže i najtešnje odnose.

Potpredsednik crnogorske Vlade Dritan Abazović je kao početak borbe protiv korupcije naveo privođenje direktora Uprave za imovinu. S druge strane, Nebojša Medojević mu je poručio da je to farsa, sve dok se ne počne sa procesuiranjem Mila Đukanovića. Smatrate li da je u pravu, da je trebalo da se počne od krupnih riba?

- Svi su očekivali da borba protiv korupcije počne od krupnih riba. Čak sam dobio informaciju da je ovaj direktor Kovačević u međuvremenu i promenio političku stranu. Tako da je poruka koja se šalje tim hapšenjem da, ako promenite stranu i odustanete od nekadašnjih vladajućih stranaka, ostaci duboke države Mila će vas uhapsiti i reći da to ne radite. Dok oni koji bi trebalo da budu procesuirani i budu uhapšeni među prvima, kao što je nalogodavac ovog hapšenja, specijalni tužilac Milivoje Katić, pa onda i lica koja imaju još mračniju stranu i teža krivična dela, oni su svi na slobodi i oni sada sprovode pravdu u ime nove vlade Krivokapića. To građani prepoznaju i razumeju.

Tim povodom Krivokapić je rekao da će Milo Đukanović biti procesuiran ako se za to nađu dokazi. Šta vi kažete, zar ne postoje već očigledni dokazi?

- Dokaza ima sijaset, od privatizacije Telekoma Crne Gore do kastodi računa i kršenja ljudskih prava i sloboda, konkretnog šverca cigareta i akciznih roba. Dakle, dokazi su se i u vreme dok smo bili opozicija prelivali na sve strane. Problem koji postoji, a za koji je odgovorna nova parlamentarna većina, jeste da nismo uradili ništa na polju pravosudnih organa. Naše tužilaštvo i dalje kontrolišu Milovi ljudi, kao i policiju. Promenjena je vlast, ali najvažnije poluge vlasti i dalje kontrolišu ljudi Mila Đukanovića, od kojih je najveći broj njih učesnik u kriminalnim radnjama. Gotovo sam ubeđen da je DF zabranjeno učešće u novoj vlasti samo zbog toga da bi se zaštitili pripadnici bivšeg režima.

