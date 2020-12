SUDAR TITANA, LETELO PERJE! Zorana: NIS potrebni ljudi sa znanjem i iskustvom! Dana: Šeta šlemovana i stilizovana po tetka modi!

Zorana Mihajlović, ministarka rudarstva i energetike, potvrdila je saznanja Kurira da je ministarstvo na čijem je čelu uputilo predlog za promenu svih srpskih članova u Odboru direktora NIS - Danice Drašković, Dragutina Matanovića i Dejana Radenkovića. Mihajlovićeva u razgovoru za naš list kaže da je potrebno da u NIS imamo ljude koji svojim znanjem i iskustvom mogu dati još veći doprinos dobrim rezultatima. S druge strane, Draškovićeva poručuje ministarki da je, dok je nju i ostale ta ista vlada hvalila za doprinos, „verovatno bila zauzeta šminkanjem“.

Leti perje

- Država Srbija je delom vlasnik NIS, koji je jedna od najvećih i najznačajnijih kompanija u energetskom sektoru, ne samo u Srbiji već i u našem regionu, po značaju za snabdevanje tržišta i obimu investicija. Potrebno je da u Odboru direktora imamo ljude koji predstavljajući našu zemlju, svojim znanjem i iskustvom mogu dati još veći doprinos dobrim rezultatima i razvojnim planovima, maksimalno voditi računa o interesima Srbije u energetskom sektoru - kaže Mihajlovićeva za Kurir i dodaje:

- Sigurni smo da su postojeći članovi i članica radili najbolje što su mogli i da im je interes Srbije bio i jeste iznad same funkcije. Ono što traži ministarstvo je da osvežimo redove koji predstavljaju Srbiju i idemo još brže napred.

Mihajlovićeva ističe da su potrebne promene i u drugim sistemima u ovoj oblasti. - Kao što mislimo da je potrebno da se menjaju i NO „Srbijagasa“, NO EPS, „Elektromreže“, „Transnafte“, jer je to način da se bude još efikasniji - zaključuje ministarka.

Zašto svi hoće mesto u NIS Plate od 7.000 evra, kartice za gorivo, reprezentacije Danica Drašković, kao član Odbora direktora u NIS, ima mesečnu naknadu od 771.000 dinara, na ovoj poziciji je u kontinuitetu od 2014, a u organima NIS je ukupno 11 godina. Dragutin Matanović je, prema podacima Agencije za borbu protiv korupcije, na ovoj funkciji godinu i po dana, a mesečna primanja su mu 6.670 evra. Primanja Dejana Radenkovića, trećeg člana sa srpske strane, nisu prikazana u javnoj imovinskoj karti. Pored astronomskih primanja, članovi Odbora direktora NIS imaju na raspolaganju i karticu za gorivo, karticu za reprezentacije, kao i mogućnost da sugerišu koje organizacije/manifestacije kompanija može da sponzoriše.

Danica Drašković joj nije ostala dužna. - U pravu je dugogodišnja nesmenjiva ministarka svega i svačega. Žao mi je što kao član Odbora direktora NIS nisam, kako kaže, dala rezultate verovatno onakve kakve je ona dala šetajući godinama šlemovana, našminkana i stilizovana po tetka modi Vladom Srbije kroz razna ministarstva, stručna za sve, a najviše za obmane. Isto kao i njeni sponzori. Teško mi je to postići i dostići - ističe Draškovićeva za naš list i dodaje:

- Mene, a verujem i javnost, interesuje koji su to nepostignuti rezultati, kako ih je ona i gde videla za mesec dana ministrovanja, kada je Vlada Srbije te rezultate do sada ocenjivala kao dobre i poslovanje NIS kao uspešno, zahvaljujući i trudu članova Odbora direktora sa srpske strane. Verovatno je ona tada bila zauzeta šminkanjem i sebe i javnosti i nije bila prisutna na sednicama Vlade. Očigledno je da iza tog predloga stoje lični interesi i improvizacija kao način rada već godinama.

