NIKOLA SELAKOVIĆ: Prioriteti Srbije su pristupanje EU, regionalna saradnja i rešavanje putanja KiM

Ministar spoljnih poslova Srbije Nikola Selaković izjavio je danas da je pristupanje Evropskoj uniji jedan je od glavnih prioriteta Srbije, baš kao i regionalna saradnja, rešavanje pitanja Kosova i Metohije, nadograđivanje tradicionalnih prijateljstava i gradnja novih partnerstava u svetu.

"Kada je reč o procesu evropskih integracija, to je proces u kome sve zavisi najmanje od dve strane, kako će on teći, da li će biti zastoja ili napretka... Ali i ta druga strana (EU) nije jedan činilac, već je to najmanje 27 država članica", rekao je Selaković za Prvi program Radio Beograda.

On je naglasio da u ovoj godini na tom planu nije bilo velikog uspeha, za šta postoji nekoliko važnih uzroka.

"Svakako da je pandemija kovida 19 uticala na dešavanja u samoj EU. To su i problemi koji postoje unutar same Unije, a to je i zastoj koji je bio izazvan političkim dešavanjima u Srbiji, odnosno održavanjem izbora. Na drugom mestu, to je i pomeranje fokusa same Evropske unije sa procesa proširenja na neka druga pitanja", rekao je Selaković.

On ocenjuje da je od ključne važnosti to što je Vlada u kratkom roku, za manje od dva meseca, već povukla niz izuzetno važnih poteza koji su i zapaženi od strane članica EU, naročito na planu jačanja vladavine prava kao jedne od oblasti u okviru koje se od Srbije najviše očekuje.

"Ključni problem međutim nije vladavina prava nego pitanje dijaloga Beograda i Prištine oko Kosova i Metohije", kaže šef srpske diplomatije i dodaje:

"Ono što mi jesmo uspeli na planu evrointegracija je da smo jednom ozbiljnom fiskalnom konsolidacijom, privrednim reformama, svim onim što je rađeno od 2014. na ovamo, da učinimo Srbiju liderom u regionu po pitanju stranih investicija, privrednog razvoja, smanjenja nezaposlenosti, rasta prosečnih plata i penzija i da imamo zemlju koja će u ovoj 2020. biti prva po privrednom rastu u Evropi".

Srbija će, kako je dodao, biti i jedina zemlja ove veličine koja je uspela da za samo četiri meseca izgradi dve potpuno nove bolnice u vreme epidemije virusa korona. To što je uspela Srbija, uspele su još samo Kina i Rusija, naveo je Selaković.

Upitan kakav odnos SAD prema Srbiji očekuje posle izbora Džozefa Bajdena za predsednika Amerike, Selaković kaže da ne očekuje ništa sjajno i ništa dobro.

"Tu ne treba da se zavravamo i zaluđujemo, naši građani imaju pravo da znaju ono što jeste istina. U odnosu prema nama i u odnosu na državno i nacionalno pitanje broj jedan, a to je pitanje naše južne pokrajine, tu su razlike (između stare i nove administracije gotovo nepostojeće ili se svode na nijanse", rekao je ministar.

Naglašava da je na nama da nastavimo da se borimo, da razgovaramo, da pokušamo da pronalazimo ljude koji će hteti da nas saslušaju, koji će pokušati da razumeju našu poziciju i kada je razumeju da se u određenom trenutku stave u naše cipele i na naše mesto i da vide šta i kako mi tu možemo da radimo.

"Mi se nijednog trenutka nismo temeljno i analitički zapitali kako su to Albanci sa KiM uspeli da privuku ozbiljnu pažnju i savezništvo velikog dela sveta, i to onog dela s kojim smo mi bili braća po oružju i saveznici u oba svetska rata. Na nama je da radimo mnogo više, a uspeli smo u ovih sedam godina da pokažemo da je našu poziciju moguće promeniti i to u ne maloj meri", rekao je ministar Selaković.

Kada je reč o odnosu sa Rusijom, Selaković kaže da nikakve dileme nema oko toga da li će Ruska Federacija nastaviti da podržava Srbiju kada su u pitanju njen suverenitet i teritorijalni integritet.

Podsetio je i da je ministar Sergej Lavrov prilikom nedavne posete Beogradu rekao da će Moskva podržavati svaki dogovor i svako rešenje iza koga stoji Beograd.

"Ruska Federacija jeste neko ko nama pruža ozbiljnu podršku po pitanju očuvanja našeg teritorijalnog integriteta i suvereniteta i po pitanju pregovora oko Kosova i Metohije, ali s druge strane ona nam pomaže i u okviru samih međunarodnih organizacija kao što je UN, gde zahvaljujući pomoći Ruske Federacije i dalje imamo priliku da se na Savetu bezbednosti UN podnose redovni izveštaji o stanju na KiM, da se vode ozbiljne i korisne rasprave i da ta tema ne silazi s dnevnog reda međunarodnog foruma u kome se donose najvažnije odluke", ocenjuje Selaković.

On je dodao i da je čelično prijateljstvo Kine i Srbije nešto što traje i što može samo da jača, ističući da čelik ne može da popusti i da je to slučaj i u našim odnosima.

"Veoma kvalitetan odnos prijateljstva koji postoji, na prvom mestu između predsednika Aleksandra Vučića i predsednika Si Đinpinga, rezultiralo je konkretnim privrednim aktivnostima NR Kine na teritoriji Srbije. Nikada ne treba da zaboravimo da smo zahvaljujući prijateljstvu dva naroda, dve države i ličnom odličnom odnosu dvojce lidera došli u situaciju da sačuvamo našu Smederevsku železaru, da u njoj radi preko pet hiljada radnika, da razvijamo i dalje proizvodnju, da smo sačuvali i RTB Bor kao jedan od stubova opstanka čitave istočne Srbije", naglašava ministar.

Komentarišući stanje u srpskoj diplomatiji, Selaković kaže da ono nije sjajno ali da nije nepopravljivo te da je potrebno uložiti mnogo više vremena i napora na njenom uređivanju.

(Kurir.rs/Tanjug)

