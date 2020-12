PALMA U SKUPŠTINI: Izneo niz predloga, primedbi i pohvala na rad nezavisnih državnih institucija

BEOGRAD - Lider Jedinstvene Srbije Dragan Marković Palma govorio je o Državnoj revizorskoj instituciji u Skupštini i objasnio koji su najveći nedostaci zakona o toj instituciji, a komentarisao je i izostanak reakcije Zaštitnika građana Zorana Pašalića na nasilje koje se sve češće sprovodi od strane dela opozicije prema pojedincima i institucijama sa kojima ne dele političko mišljenje.

- Mi veoma poštujemo instituciju Državne revizije. Oni su veoma bitni jer usmeravaju privredne subjekte kako treba da rade. Dva puta su bili u Gradu Jagodini. Ostalo je nedorečeno šta sa onim firmama koje su propale, bile u restrukturiranju, pa posle neke pretekle, neke likvidirane, a vodite potraživanja za cifru koja nije baš mala. Šta ćemo kada je u pitanju viša sila, poplava, korona... Da li tada može da pomogne lokalna samouprava? Tada mora tender, a da li će stići da im se pomogne na vreme ako čekamo tender? Meni je rečeno: "Takav je zakon". Zato ja očekujem izmene i dopune ovog zakona. Na primer, za vreme poplava nismo naveli vrstu glodara i to je bila primedba.

Takođe, za decu koju vodimo na more, stavljena je primedba što nije raspisan tender za učitelja koji će da vodi tu decu na more. Onda učitelj iz Beograda vodi decu iz Jagodine. I kako ja roditeljima da objasnim da im decu vodi učitelj iz Beograda na more u Buljarice. Mi smo imali problem i zbog one pomoći "3.000 za gospođu, 4.000 za gospodina". Pitali ste me odakle to, ko je određivao ko će koliko da dobije. Pa komisija je to odredila.

Drugo, javne nabavke su najveća rupa u zakonu. Mi očekujemo da vi vodite računa i o javnim nabavkama. Vi treba da stavite primedbu na taj zakon. Retko koja lokalna samouprava može sama da vodi velike projekte. Treba dati saglasnost na sve što lokalne samouprave čine da pomognu ljudima.

Nije isto nenamensko trošenje novca i greška koja se može ispraviti. Ne može se na to isto gledati. Veoma je važno kada Državna revizija daje izveštaj da se napiše lepo o čemu se radi, jer mediji taj vaš izveštaj zloupotrebljavaju. Takođe, mora da se jasno odredi ko daje saglasnost za hitne postupke. Šta da radimo, da čekamo saglasnost, a u školi prokišnjava krov? Leskovac na primer nije mogao da asfaltira puteve dok ne dobije saglasnost - rekao je Palma.

Lider Jedinstvene Srbije obratio se i Zaštitniku građana Zoranu Pašaliću u vezi sa napadima na decu predsednika Srbije.

- Želim da mi objasni Zaštitnik građana da li se oni bave zaštitom svih ljudi?! Pogledajte šta radi opozicija, kako vređa ljude iz vlasti, šta govore o deci predsednika Srbije, šta su govorili o deci Ivice Dačića... Šta radite vi, ja nisam video da ste izdali bilo kakvo saopštenje o tome kako se vređaju deca predsednika države?! Nas je narod ovde poslao da nas sluša, da donosimo zakone, a vi treba da nam date preporuku za donošenje zakona - rekao je Palma.

Na odgovor gospodina Pašalića da zaštitnik građana nema prava da se meša u politiku, Marković je rekao da kada neko prebije poslanika na stepeništu parlamenta nije politika već nasilje.

