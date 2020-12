OLIVERA ZEKIĆ ZA KURIR: Izabrana sam, niko me nije postavio! Neće se odugovlačiti sa zahtevom Kurira za nadzor rada N1!

Mi smo društvo u kojem stalno kukamo za institucijama, za procedurama, pravilima, a onda, kada nešto takvo i napravimo, sa svih strana skoče i počnu da dokazuju da je to nešto pogrešno, šire teorije zavere, insinuiraju, lažu, pogrešno predstavljaju. I zato i smatram da treba da ostavimo REM na miru, da radi, bez politike, bez ovakvih rijalitija kakav je napravljen od izbora predsednice, bez izigravanja žrtve onih koji nikakva i ničija žrtva nisu i bez laganja o kršenju demokratskih procedura.

Ovako nova predsednica Saveta Regulatornog tela za elektronske medije (REM) Olivera Zekić odgovara na optužbe koje su pratile njeno imenovanje u ovom telu. U intervjuu za Kurir, osim o tome, govori i o radu REM, kritikama opozicije, kao i o pokretanju nadzora rada televizije N1.

Šta se dešava trenutno u REM? Slušamo od članova REM Judite Popović i Slobodana Cvejića kako vi niste izabrani za predsednicu Saveta REM nego ste postavljeni, da je odluka doneta na drugom mestu, da je došlo do puča, da je pogažena demokratija i da je Savet REM zarobljen. Šta je od svega ovoga tačno?

- Ukratko, ništa. Izabrana sam glasovima članova Saveta REM, niko me sa strane nije postavio. Glasalo se na samoj sednici, niko nije, pre nje, na tu temu razgovarao sa članovima Saveta. Ni Judita Popović, ni Slobodan Cvejić nisu bili predsednici REM, pa da ih je neko, u puču, smenio. Nema govora o gaženju demokratije kada je procedura poštovana, što je rekao i sam Cvejić. REM je danas čak i slobodniji nego što je bio juče, bar kada je reč o politici, i u njemu nema nikoga ko je zarobljen, svako može da izađe kad god hoće. Dalje, hajde da razjasnimo celu tu apsolutno nepotrebnu galamu, a po mom mišljenju, i nepotrebni Cvejićev odlazak, osim ako to nije uradio zbog ličnog marketinga ili zbog politike. Najpre, Savet REM je takozvani kolegijalni organ, u njemu se sve odluke donose većinom glasova i nema nikoga, pa to nije ni predsednica, ko ima vredniji glas, ili ko može da bilo koju izglasanu odluku promeni. Hoću da kažem, posle niza gluposti koje sam čula, o falinkama izbora u REM, da one mogu da budu samo plod zle namere, jer niko ko iole poznaje način rada REM, i ovlašćenja predsednika Saveta, to ni u snu ne bi mogao da izgovori. Nije predsednik Saveta nikakva vlast, niti o bilo čemu samostalno odlučuje. On zastupa i predstavlja REM, rukovodi sednicama i obavlja niz administrativnih uloga koje su neophodne za funkcionisanje Saveta. Nema tu nikakve misterije, nikakvog monopola nad bilo čime, od sile preko upravljanja do finansijskih sredstava. U REM je reč samo o tome da jedan od ravnopravnih članova Saveta postaje onaj koji vodi računa o tome kada će biti održane sednice, kakav će biti dnevni red i koji, posle rasprave i glasanja, formuliše odluke i stavlja na njih svoj potpis. Pritom, i taj dnevni red ide na glasanje, članovi Saveta mogu da ga menjaju, da ga dopunjuju, i, ponavljam, nema nikakve odlučujuće uloge predsednice, ni u čemu, pa ni u tome. I ako je to tako, a jeste, zašto je podignuta čitava besmislena galama, kao da je izabran predsednik sveta, vasione, veliki diktator i veliki brat u jednom, ako ne zbog lične promocije i politike? Pogotovo kada i sam Cvejić kaže da je sve što je urađeno moglo da bude urađeno, da nije kršen zakon, poslovnik statut. Ne razumem, pogotovo što Cvejić vrlo dobro zna da ne bih, ni po čemu, bila važniji član Saveta da je ostao u njemu.

U čije ime istupaju Popovićeva i Cvejić - u svoje ili u ime svih članova Saveta REM? Ili možda u ime nekog sa strane, van REM?

- Ja, za razliku od njih, neću ništa da prejudiciram, ali hoću da kažem da je izuzetno nefer i čak nepristojno optuživati članove Saveta za sve ono za šta su optuženi. U tom Savetu sede ljudi sa integritetom, karijerama, slobodnom voljom, izrazitim intelektom, i niko nema prava da ih, bez trunke dokaza, optužuje da bilo kome služe ili da za bilo koga rade. Zamislite bilo koji razlog zbog kojeg bi jedan Zoran Simjanović, čija je karijera u odnosu na ostale, pa i na Cvejićevu, zaista gigantska, nestvarna, pristajao da bude produžena ruka bilo koga, ili da mu neko, u njegovim godinama, govori kako treba da glasa. Pa neka Cvejić, evo, proba da mu nešto predloži, ili naredi, baš bih volela da vidim kako će to da se završi, ja takvu grešku sigurno neću napraviti. I pošto predstavljam REM, njegove članove, to mi je obaveza i posao, u svakom trenutku ću braniti svaki neosnovani napad na njihov integritet.

Rekli ste da se nećete povući pred gomilom, jer "nisam ja Žaklina". Da li biste pojasnili ovu izjavu?

- Da. Ovde je običaj da se, zbog politike, prave i heroji i žrtve, izdajnici i dželati, i postoje jasni uslovi da budeš jedno ili drugo. I postoji deo medija koji će te predstaviti kao samo zlo, jer ne ispunjavaš njihov osnovni kriterijum: nisi javno osudio Vučića i SNS za bilo šta. A kada to uradiš, odmah ćeš dobiti status heroja, poput Žakline Tatalović (novinarka N1, prim. nov.), i brže-bolje će zaboraviti da si do juče bila na onoj drugoj strani, sve putujući u Kan, na provod, s ljudima koji rade u predsednikovom kabinetu. Zato sam rekla - nisam Žaklina i nemam nameru da se odričem ni svog stava, ni mišljenja, ni svog glasa. Pogotovo što nisam u SNS, nemam nikakve veze sa vlašću, nikada me niste čuli da sam se divila bilo kome iz vlasti, pa nemam nikakvog razloga da se pred bilo kim pravdam. I jedino što neću da pristanem na taj uslov za mesto heroja i žrtve, pa da sada krenem da pljujem ljude koji mi ništa nisu uradili, nego su, štaviše, time što me je SNS predložio za člana Saveta, pokazali da cene one koji imaju svoje mišljenje.

Važan deo REM je, pored Saveta, i stručna služba. Da li će u toj službi i dalje ostati ljudi koji su tu godinama i koji, kako se sumnja, rade za interese vlasnika nekih medija?

- Ja u ljude koji rade u stručnim službama REM ne sumnjam, verujem u njihov profesionalizam, imamo zaista odlične pravnike, analitičare, a, na kraju, sve odluke donosi Savet REM, a ne oni. Naravno, ako vi imate ikakve dokaze o bilo čijem radu za tuđe interese, molim vas da mi ih dostavite, odmah ću reagovati.

Kurir je pre tri i po meseca REM podneo zahtev za pokretanje nadzora rada TV N1, ali do danas ništa nije preduzeto. Da li ćete vi nešto učiniti tim povodom?

- Ja sam tek nekoliko dana u REM, posle višemesečne pauze, i moraću da se upoznam sa celim tim slučajem. Ono što znam, radili smo to već pre nekoliko godina, baš povodom N1 televizije. REM ima obavezu da, u takvim slučajevima, pribavi iskaze, mišljenja svih nadležnih institucija i da na osnovu toga odluči.

Umesto da postupi po zahtevu, za šta ima nadležnost, REM je zatražio informacije o N1 od nekih državnih organa. Očigledno je da se namerno odugovlači i kupuje vreme. Šta na to odgovarate?

- Neće biti nikakvog odugovlačenja u REM, to je sigurno. Koliko brzo će na naš zahtev odgovoriti svi kojima smo ga uputili, od Ministarstva privrede do Agencije za privredne registre, ne zavisi, složićete se, od nas. Ono što je tu važno jeste da je svakako neophodno ustanoviti pravila igre na medijskom tržištu koja će važiti za sve. Danas se baš tačno i ne zna ko je tu za šta nadležan, sam REM je ograničen u svom delovanju i mislim da bi, na mnogo višem nivou, to pitanje moralo da bude postavljeno.

S obzirom na to da REM nije sam pokrenuo postupak, Kurir je pitao REM od kojih organa je zatražio informacije o N1, ali ni pored više urgencija na ta pitanja nismo dobili odgovor. Možemo li, za početak, da bar na ta pitanja dobijemo odgovor?

- Možete, ja ću vam javiti čim uđem u taj slučaj, a sigurna sam, bar je tako bilo pre nekoliko godina, da smo komunicirali sa Agencijom za privredne registre, Ministarstvom privrede, osnivačem N1, i mislim i luksemburškim regulatorom. Da li je od još nekoga zatraženo da se izjasni, javljam vam koliko danas.

Više puta smo pisali da N1 zloupotrebljava status prekogranične televizije i da posluje u sivoj zoni, izbegavajući plaćanje poreza i ostalih dažbina, čime je država znatno oštećena. Da li ćete to i dalje da tolerišete? - Pa o tome vam i pričam. REM nije nadležan za poreze i dažbine, N1 nije pod njegovom jurisdikcijom i u tom smislu mogućnosti reagovanja su samo u određenim situacijama. I to mora da se reši, ali nemojte da očekujete da mi to možemo sami. Takva vrsta pravila se postavlja na višem mestu, mi smo onda tu da ih sprovodimo.

O zahtevima dela opozicionara Opozicija bi da stavimo Đilasa za voditelja Dnevnika Deo opozicije oko lidera SSP Dragana Đilasa se konstantno žali na rad REM, bilo je i skupova ispred sedišta ovog tela, lepili su logo vladajuće stranke pored imena REM, koji je, po njima, "mesni odbor SNS"... Kako ocenjujete njihove primedbe i zahteve? foto: Sonja Spasić - Mislim da su oni, na njihovu žalost, ne na moju, pogrešno ubeđeni u to da su, za dolazak na vlast, krucijalni mediji. I sve svoje snage troše samo na to, na medijski nastup, na PR, na širenje sopstvene prisutnosti u medijima. Odatle im i ideja da bi REM trebalo da uredi medijsku scenu onako kako njima odgovara, i to tako što bi, recimo, oduzeo nacionalnu frekvenciju Pinku i dao je N1, ili proglasio Dragana Đilasa za jedinog voditelja "Dnevnika", a Borka Stefanovića za režisera istog. I osim što je to ponašanje na nivou onoga - kako mali Đokica zamišlja - ono, čini mi se, pravi i veliku štetu samoj opoziciji. Uostalom, činjenica da u novijoj istoriji demokratije u Srbiji opozicija nije, istovremeno, imala ni veću medijsku podršku, ni gori rezultat, govori koliko su promašili temu. Ali, opet, nije moje da ih učim, njihova je stvar šta će da rade, bar dok ne pokušavaju da se ponašaju kao siledžije. Tada ću, ponovo, da stanem ispred njih. Da li, prema vašoj oceni, opozicije ima dovoljno u medijima? - Pa rekla sam, nikada opozicija nije imala ni toliko televizija, novina, nedeljnika, portala, ali to, naravno, ne znači da svi zajedno ne treba da radimo na daljoj pluralizaciji medijskog prostora. I to ne zbog politike, političkih partija, nego zbog građana.

