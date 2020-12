OLIVERA ZEKIĆ: Nikad opozicija nije imala toliko medija kao danas! Oni bi Đilasa za voditelja Dnevnika!

Predsednica Saveta Regulatornog tela za elektronske medije (REM) Olivera Zekić ocenila je da opozicija u Srbiji "nikad nije imala toliko medija" kao što ima danas.

- Nikada opozicija nije imala ni toliko televizija, novina, nedeljnika, portala, ali to, naravno, ne znači da svi zajedno ne treba da radimo na daljoj pluralizaciji medijskog prostora. I to ne zbog politike, političkih partija, nego zbog građana - rekla je Zekić.

Deo opozicije oko lidera SSP Dragana Đilasa se konstantno žali na rad REM, bilo je i skupova ispred sedišta ovog tela, lepili su logo vladajuće stranke pored imena REM, koji je, po njima, "mesni odbor SNS"...

Na pitanje kako ocenjuje njihove primedbe i zahteve Zekić je rekla da sve svoje snage troše na medijski nastup, na PR, kao i na širenje sopstvene prisutnosti u medijima.

- Mislim da su oni, na njihovu žalost, ne na moju, pogrešno ubeđeni u to da su, za dolazak na vlast, krucijalni mediji. Odatle im i ideja da bi REM trebalo da uredi medijsku scenu onako kako njima odgovara, i to tako što bi, recimo, oduzeo nacionalnu frekvenciju Pinku i dao je N1, ili proglasio Dragana Đilasa za jedinog voditelja "Dnevnika", a Borka Stefanovića za režisera istog. I osim što je to ponašanje na nivou onoga - kako mali Đokica zamišlja - ono, čini mi se, pravi i veliku štetu samoj opoziciji. Uostalom, činjenica da u novijoj istoriji demokratije u Srbiji opozicija nije, istovremeno, imala ni veću medijsku podršku, ni gori rezultat, govori koliko su promašili temu - rekla je ona i dodala:

- Ali opet, nije moje da ih učim, njihova je stvar šta će da rade, bar dok ne pokušavaju da se ponašaju kao siledžije. Tada ću, ponovo, da stanem ispred njih - zaključuje Zekić.

(Kurir.rs)

